Сериал «Симпсоны» вышел на экраны в декабре 1989 года и, спустя 36 сезонов не собирается закрываться. За три с лишним десятилетия это анимационное сатирическое шоу прошлось по всем больным мозолям американцев. В нем появилось бесчисленное количество знаменитостей, включая как реальных людей, так и вымышленных персонажей.
«Симпсоны» знали взлеты и падения, получали престижные награды и подвергались нападкам критиков. Выходили в тираж артисты, бывшие приглашенными звездами ранних сезонов. Отправлялись в отставку политики, зарабатывавшие очки на призывах запретить «Симпсонов». А шоу продолжало выходить в эфир. И все это время над озвучиванием большей части персонажей сериала работают всего шесть человек, одним из которых является Дэн Кастелланета.
Ранние годы
Будущий голос Гомера Симпсона, Дэн Кастелланета родился в 1957 году в Чикаго в семье типографского работника Луиса Кастелланеты. Его отец был актером-любителем и часто приносил домой пластинки с записями известных комиков. Маленький Дэн с удовольствием слушал их и учился подражать голосам артистов.
Он всегда был интровертом, но мать записала его в школьный театральный кружок. Во втором классе Кастелланета впервые вышел на сцену в роли Черепахи в постановке «Алисы в стране чудес» и имел успех у зрителей. С этого момента маленький Дэн понял, что хочет продолжения. Тем не менее, после окончания школы в 1975 году Кастелланета поступил в Университет Северного Иллинойса, где обучался на преподавателя рисования.
Все началось с пародий
В университете Кастелланете очень пригодилось его умение копировать чужие голоса. Застенчивый от природы парень развлекал таким образом друзей на студенческих вечеринках, чем заслужил популярность среди сверстников.
Подрабатывая билетером в театре Шуберта, он учился подражать различным акцентам. Схема была проста: провожая зрителей к их местам, Кастелланета старался угадать, к какой национальности они принадлежат. А затем, признав в посетителе человека с немецкими или, к примеру, итальянскими корнями, выдавал соответствующий акцент. И гости театра верили, что перед ними иностранный студент.
Свои навыки Кастелланета использовал во время прохождения практики. Как учитель-стажер он развлекал детей пародиями и имел успех. Также, еще во время учебы в университете, он посещал курсы драматургии и стал постоянным участником студенческого радиошоу.
В двух шагах от славы
Дэн Кастелланета окончил университет в 1979 году. Отец рассчитывал, что он продолжит его дело, а артистические навыки оставит для хобби, но юноша решил по-другому. Он записался на курсы импровизации и вскоре поступил на работу в импровизационный театр The Second City в Чикаго. Тогда же он познакомился со своей будущей женой Деборой Лакуста, с которой начал выступать по радио.
В 1987, когда британская актриса, комедиант Трейси Ульман запускала свою телепередачу «Шоу Трейси Ульман», ей понадобились актеры. Кастелланета прошел прослушивание, но не слишком впечатлил Ульман. Однако она посетила его живое выступление в Чикаго и прониклась талантом молодого артиста.
Вскоре в шоу вставили минутные мультипликационные скетчи, в которых впервые появилась семья Симпсонов. Дэн Кастелланета и его коллега Джули Кавнер, уже занятые у Трейси Ульман, согласились озвучивать Гомера и Мардж. И это стало ключевым решением в их жизни.
Поначалу Кастелланета озвучивал Гомера, подражая голосу актера Уолтера Мэттау, прославившегося созданием унылых, уставших от жизни персонажей. Поэтому глава семьи Симпсонов звучал довольно сварливо. Но постепенно оформился тот самый особый голос.
Короткометражки заложили основных персонажей будущего сериала, их характеры, а также знаменитый желтый цвет кожи. В таком формате семья Симпсонов просуществовала 48 эпизодов, выходивших с 1987 по 1989 гг.
Гомер и другие
Первый оригинальный эпизод «Симпсонов» вышел в эфир 17 декабря 1989 года, и шоу сразу же стало популярным у зрителей. Его даже переместили в сетке вещания на более престижное время. «Симпсоны» стали культурным феноменом и прочно вошли в историю мировой мультипликации.
Помимо Гомера Кастелланета озвучивает Эйба Симпсона, клоуна Красти, мера Куимби, садовника Вилли и других персонажей. Успех шоу принес ему финансовое благополучие. На пике гонорары доходили до 500 000 долларов за эпизод. При этом, благодаря популярости сериала, на актера посыпались предложения о работе.
Кастелланета озвучил множество других персонажей. Его голосом говорит Джин в мультсериале «Аладдин», червяк Джим из одноименного сериала, рободьявол из «Футурамы» и многие другие. Актер не раз появлялся и в игровом кино. Так, любители шоу «Друзья» могут вспомнить его появление в эпизоде «После Супербоула», в котором Росс (Дэвид Швимер) замечает в рекламе пива обезьянку, похожую на его давнего питомца по кличке Марсель. Кастелланета играет уборщика в зоопарке, который сообщает Россу, что Марсель не умер, а попал в шоу-бизнес.
Всего на счету Кастелланеты более полутора сотен ролей в фильмах и сериалах, а также несколько музыкальных альбомов. Он является обладателем трех премий «Эмми», двух «Энни» и ряда других наград. На сегодняшний день Дэну Кастелланете 68 лет, но сбавлять обороты он не собирается.