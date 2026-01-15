Он всегда был интровертом, но мать записала его в школьный театральный кружок. Во втором классе Кастелланета впервые вышел на сцену в роли Черепахи в постановке «Алисы в стране чудес» и имел успех у зрителей. С этого момента маленький Дэн понял, что хочет продолжения. Тем не менее, после окончания школы в 1975 году Кастелланета поступил в Университет Северного Иллинойса, где обучался на преподавателя рисования.