В Госдуме провели совещание, посвященное состоянию кинематографа России

Депутат Иван Мусатов заявил, что не все режиссеры, похожие на Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию. По его словам, если раньше они снимали «звягинщину» (режиссер Андрей Звягинцев — прим. ред.), то теперь — сказки. Парламентарий призвал находить таких деятелей и «фильтровать».