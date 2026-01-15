Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала «Клиника»

Оригинальный сериал рассказывал о жизни молодых врачей Джона Дориана (Джей Ди) и его друга Кристофера Терка. Он повествовал о быте работников клиники и судьбах пациентов. Проект совмещал в себе как юмористические сценки, так и элементы драмы. Последний, девятый сезон, вышел на экраны в 2009 году. В нем Джей Ди уже покинул клинику и начал преподавать в Уинстонском медицинском университете. Его коллегами снова становятся Терк, а также бывший наставник Перри Кокс.