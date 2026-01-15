Сюжет сериала «Зверобой» начинается с резонансного происшествия в Москве: при задержании погибает серийный педофил, оказавшийся очень влиятельным человеком. Смерть преступника подают как несчастный случай, а следователя Олега Хлебникова, который сам участвовал в поимке преступника, высылают в провинциальный город Вахта. В этом замкнутом мире Хлебникову предстоит провести еще более опасное и запутанное расследование и сделать непростой моральный выбор.
Вахта — вымышленный город, на самом деле съемки сериала проходили в нескольких реальных локациях. В этой статье мы подробно расскажем, где именно снимали ключевые сцены 1-го и 2-го сезонов, и покажем, как места стали визуальным каркасом для мрачного и напряженного мира «Зверобоя».
Локации, где снимали 1-й сезон сериала «Зверобой»
Больше половины кадров первого сезона сериала были сняты на природе, в основном — на болотах. Ключевой локацией стали Тверь и Тверская область. Здесь создатели сериала нашли сочетание мрачной городской среды и дикой природы, которое идеально подошло для образа вымышленного города Вахта.
В сериале можно увидеть промышленные районы Твери с трубами и бетонными корпусами, а также старые жилые дворы — они стали фоном для многих городских сцен. За городом съемки проходили на болотах, в лесах и у труднопроходимых троп, что добавляло кадрам напряжения и ощущения изоляции. Некоторые сцены снимались в небольших деревнях и пригородных поселках, где природа выглядела почти нетронутой.
Локации, где снимали 2-й сезон сериала
Премьера второго сезона состоялась в 2025 году, он получил название «Зверобой. Северный след». После событий первого сезона Олег Хлебников покидает таежный город Вахта и намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы. По пути на него совершают покушение, и становится ясно: оставаясь живым, он представляет угрозу для близких. Хлебников вынужден скрываться в северном городе Обручев на побережье, где начинается серия убийств. Герой не может оставаться в стороне и проводит собственное расследование.
География съемок во втором сезоне стала шире: действие теперь разворачивается не только в привычных болотах и лесах Тверской области, но и на севере, в прибрежных и городских локациях Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.
Съемки проходили в разнообразных местах, которые помогли передать атмосферу холодного и ветреного Северного моря. Одной из ключевых точек стал Шепелевский маяк — старинная навигационная башня на побережье, где открытые просторы и шум волн создают ощущение опасности и изоляции. В поселке Лисий Нос снимали сцены с береговыми скалами, дюнами и сосновыми лесами — здесь герой кажется одиноким на фоне суровой природы. Порты Кронштадта и промышленные причалы использовались для городских сцен и ночных преследований, а берег Финского залива стал идеальным местом для сцен, где открытое море отражало напряжение и внутренние переживания персонажей. Кроме того, часть съемок проходила в районе Соснового Бора.
Интересные факты о съемках сериала «Зверобой»
Работа над сериалом «Зверобой» отличалась не только напряженным графиком и мрачной атмосферой, но и рядом забавных, необычных или технически сложных моментов. За кулисами съемочной площадки происходило много того, что не попало в кадр, но интересно читателю.
В одном из эпизодов первого сезона есть сцена, в которой автомобиль падает с моста. Изначально планировалось снимать этот эпизод не только со стационарных камер, но и с использованием коптера, чтобы получить эффектные кадры с высоты птичьего полета. На репетициях дрон случайно упал в воду и утонул, поэтому финальная сцена оказалась менее эффектной, чем задумывалось изначально.
В «Зверобое» участвует много несовершеннолетних актеров, в том числе в достаточно тяжелых по эмоциональному накалу сценах. По законам РФ детям запрещено участвовать в съемках сцен, которые могут причинить психологический вред. Тем не менее режиссер проекта уверяет, что все сцены с юными актерами были организованы с учетом этих ограничений, и психика детей не пострадала. При этом, по словам съемочной группы, одной из самых сложных задач было добиться от детей достоверного выражения страха и напряжения там, где на самом деле им вовсе не было страшно.
Главную роль следователя Олега Хлебникова исполняет актер Павел Чинарев, который стал центральной фигурой сериала: его образ определяет тон всего проекта. Вокруг Чинарева в «Зверобое» создается целый актерский ансамбль, в сериале также снимаются Марина Ворожищева, Александр Голубков, Федор Лавров и другие российские актеры.