В одном из эпизодов первого сезона есть сцена, в которой автомобиль падает с моста. Изначально планировалось снимать этот эпизод не только со стационарных камер, но и с использованием коптера, чтобы получить эффектные кадры с высоты птичьего полета. На репетициях дрон случайно упал в воду и утонул, поэтому финальная сцена оказалась менее эффектной, чем задумывалось изначально.

В «Зверобое» участвует много несовершеннолетних актеров, в том числе в достаточно тяжелых по эмоциональному накалу сценах. По законам РФ детям запрещено участвовать в съемках сцен, которые могут причинить психологический вред. Тем не менее режиссер проекта уверяет, что все сцены с юными актерами были организованы с учетом этих ограничений, и психика детей не пострадала. При этом, по словам съемочной группы, одной из самых сложных задач было добиться от детей достоверного выражения страха и напряжения там, где на самом деле им вовсе не было страшно.