Несколько лет назад подкасты вышли на пик популярности. Достаточно сказать, что свои шоу запускали Барак Обама, Билл Гейтс. Конечно, столь массовое явление не могло обойти стороной звезд кино и телевидения.
На радость поклонникам они проводят в закулисье любимых передач. Делятся взглядами на жизнь, карьеру и просто болтают в приятной неформальной обстановке. Некоторые проекты стали настолько популярными, что превратились в отдельный бренд с миллионами подписчиков. Предлагаем познакомиться с самыми интересными.
Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт
SmartLess запустило комедийное трио друзей. Джейсон Бейтман, известный по сериалам «Озарк» и «Задержка в развитии». Шон Хейс из популярного ситкома «Уилл и Грейс». Наконец, Уилл Арнетт, озвучивший главного героя в «Конь БоДжек». Проект стартовал в 2020-м и быстро стал настоящим феноменом.
Каждую неделю один из ведущих приглашает гостя, о котором двое других не знают до начала записи. Само название, которое переводится как «менее умный», сразу дает понять, что разговор предстоит несерьезный. Напротив, беседа получается неформальной с обилием юмора. В гостях уже побывали Джордж Клуни, Роберт Дауни-мл, Леброн Джеймс и десятки других знаменитостей. В 2023-м вышел документальный сериал о туре ведущих. А годом позже права на распространение приобрел SiriusXM за рекордные 100 млн.
Дженна Фишер и Анджела Кинси
Office Ladies ведут актрисы Дженна Фишер и Анджела Кинси, сыгравшие в выдающемся ситкоме «Офис». Хотя по сюжету их героини не особо ладят, в реальности все как раз наоборот. Фишер и Кинси запустились в 2019-м к радости миллионов поклонников по всему миру.
Долгое время ведущие разбирали по одной серии «Офиса», делясь закулисными историями и забавными случаями со съемок. При этом часто они это делали не одни, а с бывшими коллегами — Джоном Красински, Стивом Кареллом, Рэйном Уилсоном (у него, к слову есть свой подкаст, не менее интересный). А совсем недавно Office Ladies начали обсуждать новое творение Грега Дэниелса и команды — «Газету». Подкаст регулярно занимает верхние строчки всевозможных рейтингов и имеет целую армию преданных слушателей.
Зак Брафф и Дональд Фэйсон
Джей Ди и Терк вот-вот вернуться на экраны в продолжении легендарной «Клиники». Пока же можно послушать Fake Doctors, Real Friends с Заком Браффом и Дональдом Фэйсоном. Близкие друзья не только на экране, но и в жизни, решили пересмотреть сериал вместе с аудиторией и поделиться воспоминаниями о работе над ним.
Частенько к ним заглядывают создатель ситкома Билл Лоуренс и партнеры по площадке. При этом Брафф и Фэйсон не просто вспоминают сериал — они шутят, поют (разумеется, и фирменную заставку), обсуждают свои жизни и вообще делают все, что захотят.
Анна Фэрис
Кто бы мог подумать, что звезда франшизы «Очень страшное кино» окажется одним из пионеров подкастинга. В 2015-м она запустила Unqualified. Название можно перевести как «Неквалифицированная». Это отражает иронический подход Фэрис к содержанию шоу.
Актриса рассуждает на разные темы со знаменитостями и обычными людьми, при этом постоянно подчеркивая, что не относится к экспертам. Из интересного: как на классическом радио, слушатели могут оказаться в эфире по телефону. В 2017-м по мотивам Unqualified вышла книга.
Дэна Карви и Дэвид Спейд
Прославившиеся в легендарном шоу Saturday Night Live, актеры и комики ведут Fly on the Wall с 2022-го. Дэна Карви и Дэвид Спейд работали вместе в SNL в 1990-х и над хитовыми комедиями. Тот же Спейд известен по «Журналу мод», «Одноклассникам» и другим проектам.
При этом они не ограничиваются обсуждением закулисья самого влиятельного комедийного шоу Америки. К ним регулярно приходят актеры, режиссеры, сценаристы. Например, Адам Сэндлер, Крис Рок, Тина Фей. Все вместе они обмениваются историями из мира Голливуда и секретами своей работы.
Конан О'Брайен
Легендарный ведущий ток-шоу и бывший сценарист SNL и «Симпсонов» запустил Conan O'Brien Needs a Friend в 2018-м. Подкаст существует уже семь лет, тесно связан с шоу-бизнесом и имеет огромную популярность. В 2024-м достигнута отметка в 427 миллионов скачиваний.
За десятилетия работы на ТВ Конан не завел настоящих друзей, и теперь пытается это исправить, приглашая знаменитостей на беседы. В гостях побывали практически все звезды Голливуда и даже бывший президент США Джо Байден. Там где есть О'Брайен без шуток не обходится, но при этом ведутся и серьезные разговоры о карьере, страхах и жизненных уроках.
Роберт Айлер и Джэми-Линн Сиглер
Сыгравшие брата и сестру Медоу и Эй Джея в «Сопрано», Роберт Айлер и Джэми-Линн Сиглер воссоединились в 2023-м. Но не на площадке, а в студии подкаста Not Today, Pal. Шоу не концентрируется на «Сопрано». Напротив, в выпусках может обсуждаться все — от бытовых вопросов и странных привычек до фобий и новостей.
Хотя порой актеры все же делятся воспоминаниями о работе над одним из величайших творений в истории телевидения. Или о взаимодействии на площадке с Джеймсом Гандольфини и другими звездами. Они раскрывают какие испытания им уготовила слава. А в одном из эпизодов Айлер объясняет, почему бросил актерство. 1 января нового года вышел финальный эпизод. Но это не значит, что эта же парочка не придумает что-то еще.