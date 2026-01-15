Долгое время ведущие разбирали по одной серии «Офиса», делясь закулисными историями и забавными случаями со съемок. При этом часто они это делали не одни, а с бывшими коллегами — Джоном Красински, Стивом Кареллом, Рэйном Уилсоном (у него, к слову есть свой подкаст, не менее интересный). А совсем недавно Office Ladies начали обсуждать новое творение Грега Дэниелса и команды — «Газету». Подкаст регулярно занимает верхние строчки всевозможных рейтингов и имеет целую армию преданных слушателей.