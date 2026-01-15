Ника Здорик объяснила, почему после выхода второй серии продолжения сериала «Ландыши» многие зрители стали критиковать его. Поклонники проекта оставили негативные отзывы в соцсетях.
«Первая серия понравилась, вторая нет», «Лучше бы не снимали второй сезон, мыльная опера. Можно было закончить на первом сезоне. Леха без вести пропавший, и все», «Вторая серия еще хуже, чем первая. Все смешали по второму кругу…», «Не люблю продолжения в любых сериалах. Нужно было закончить тем, что Катя нашла Леху… А тут сейчас начнется много проблем», «Вторая серия не зашла», «Вторая серия оставила крайне негативное впечатление. А анонс третьей уже смахивает на дешевую мелодраму. Первый сезон смотрела запоем. Второй разочаровывает максимально», — высказались поклонники в комментариях под одним из постов актрисы.
Здорик рассказала Кино Mail, что критикуют второй сезон те, кому не знакома главная тема сериала. Она отметила, что всегда будут люди, которым продолжение нравится и которым нет.
«Очень многим эта тема откликается, у очень многих женщин там [на СВО] находятся мужья, сыновья, братья… А раскритиковали кто? Те, кого чаще всего не касается эта тема. Всегда будут те, кому нравится, а кому нет. Это нормально. Я абсолютно спокойно отношусь к критике. Я знаю, что будет дальше. Мне очень интересно. И каждая серия будет нереально крутая. Никто из зрителей, из тех, кто писал свои предположения о событиях во втором сезоне, не угадал даже близко, вообще. А как все закончится… Ждите!» — высказалась актриса.
Во второй части сериала Катя Орлова (героиня Ники Здорик) продолжает искать своего мужа Алексея Данилина (Сергей Городничий), который в конце первого сезона без вести пропал в зоне СВО.