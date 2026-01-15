Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ника Здорик высказалась о критике второго сезона сериала «Ландыши»

Поклонникам проекта не понравилось продолжение культового сериала

Ника Здорик объяснила, почему после выхода второй серии продолжения сериала «Ландыши» многие зрители стали критиковать его. Поклонники проекта оставили негативные отзывы в соцсетях.

«Первая серия понравилась, вторая нет», «Лучше бы не снимали второй сезон, мыльная опера. Можно было закончить на первом сезоне. Леха без вести пропавший, и все», «Вторая серия еще хуже, чем первая. Все смешали по второму кругу…», «Не люблю продолжения в любых сериалах. Нужно было закончить тем, что Катя нашла Леху… А тут сейчас начнется много проблем», «Вторая серия не зашла», «Вторая серия оставила крайне негативное впечатление. А анонс третьей уже смахивает на дешевую мелодраму. Первый сезон смотрела запоем. Второй разочаровывает максимально», — высказались поклонники в комментариях под одним из постов актрисы.

Здорик рассказала Кино Mail, что критикуют второй сезон те, кому не знакома главная тема сериала. Она отметила, что всегда будут люди, которым продолжение нравится и которым нет.

Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

«Очень многим эта тема откликается, у очень многих женщин там [на СВО] находятся мужья, сыновья, братья… А раскритиковали кто? Те, кого чаще всего не касается эта тема. Всегда будут те, кому нравится, а кому нет. Это нормально. Я абсолютно спокойно отношусь к критике. Я знаю, что будет дальше. Мне очень интересно. И каждая серия будет нереально крутая. Никто из зрителей, из тех, кто писал свои предположения о событиях во втором сезоне, не угадал даже близко, вообще. А как все закончится… Ждите!» — высказалась актриса.

Во второй части сериала Катя Орлова (героиня Ники Здорик) продолжает искать своего мужа Алексея Данилина (Сергей Городничий), который в конце первого сезона без вести пропал в зоне СВО.