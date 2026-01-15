Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Метелкин о роли семьи в жизни: «Это самое главное»

Актер Метелкин заявил, что семья является самым главным в жизни
Александр Метелкин на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба
Александр Метелкин на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба

Актер Александр Метелкин заявил, что семья должна быть главным приоритетом в жизни каждого человека. Его слова передал «Пятый канал».

«Я считаю, что семья — это самое главное. Вот это мой выбор: семья — это самое главное в жизни каждого человека», — сказал Метелкин.

Актер отметил, многие люди перестают относиться к этой истине так же, как он сам. Молодое поколение не торопится разделять семейные ценности.

Артист признался, что умение людей правильно расставлять приоритеты в жизни принесут ему настоящее счастье. Для самого актера семья и благополучие близких людей важнее, чем его творческая карьера. Он хочет, чтобы родные были счастливы, а дети росли здоровыми, а также получали хорошее образование, которое поможет им идти «по этой жизни», и удовольствие от каждого дня.

Ранее Александр Метелкин рассказал о своей роли в боевике «Завербованный».