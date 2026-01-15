Александр Метелкин о роли семьи в жизни: «Это самое главное»

Актер Александр Метелкин заявил, что семья должна быть главным приоритетом в жизни каждого человека. Его слова передал «Пятый канал».
«Я считаю, что семья — это самое главное. Вот это мой выбор: семья — это самое главное в жизни каждого человека», — сказал Метелкин.
Актер отметил, многие люди перестают относиться к этой истине так же, как он сам. Молодое поколение не торопится разделять семейные ценности.
Артист признался, что умение людей правильно расставлять приоритеты в жизни принесут ему настоящее счастье. Для самого актера семья и благополучие близких людей важнее, чем его творческая карьера. Он хочет, чтобы родные были счастливы, а дети росли здоровыми, а также получали хорошее образование, которое поможет им идти «по этой жизни», и удовольствие от каждого дня.
Ранее Александр Метелкин рассказал о своей роли в боевике «Завербованный».