«Кратос — спартанец по рождению и бог по природе. Он командовал армией до тех пор, пока однажды не заключил судьбоносную сделку с Аресом, греческим богом войны, и не отдал свою душу в обмен на победу в битве», — гласит официальное описание персонажа Херста.