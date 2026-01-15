Ричмонд
Райан Херст из «Сынов анархии» сыграет Кратоса в экранизации видеоигры «Бог войны»

Актер сыграет в сериале «Бог войны» по мотивам одноименных книг и видеоигр
Райан Херст
Райан ХерстИсточник: Legion-Media.ru

Актер Райан Херст, известный по ролям в «Сынах анархии» и «Ходячих мертвецах», сыграет главного героя в предстоящем сериале «Бог войны».

По сюжету проекта, основанного на серии популярных видеоигр, бог Кратос покидает Олимп после смерти жены и оседает в одном из миров скандинавской мифологии — Мидгарде. Также в истории появится сын Кратоса — 10-летний Атреус.

«Кратос — спартанец по рождению и бог по природе. Он командовал армией до тех пор, пока однажды не заключил судьбоносную сделку с Аресом, греческим богом войны, и не отдал свою душу в обмен на победу в битве», — гласит официальное описание персонажа Херста.

До этого Райан Херст уже был связан с франшизой: он озвучивал скандинавского бога Тора в видеоигре «God of War: Ragnarok» («Бог войны: Рагнарек»).

Кто еще, кроме 49-летнего Райана Херста, сыграет в сериале, пока неизвестно — кастинг в самом разгаре.

Райан Херст в сериале «Сыны анархии»
Райан Херст в сериале «Сыны анархии»

Режиссером сериала «Бог войны» выступает Фред Туа, работавший над отмеченным наградами «Сегуном», а также над сериалами «Пацаны», «Американский боги», «Мир Дикого Запада» и другими. Сценарий написали Мэтью Грэхэм и Рональд Д. Мур. Выход сериала планируется в 2027 году.

В 2026 году выйдет исторический эпос «Одиссея» Кристофера Нолана, где Райан Херст также исполняет одну из ролей.