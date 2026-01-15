Звезда сериала «Сваты» отказалась от госпитализации ради новогодних спектаклей

Татьяна Кравченко наиболее известна по роли Валентины Будько в сериале «Сваты». В 2002-м она удостоилась звания народной артистки России. В ее фильмографии более 130 работ. Она играла в таких проектах, как «Ширли-мырли», «Небеса обетованные», «Васса», «Ералаш», «Торпедоносцы», «Шут Балакирев», «Дорогая Памелла», «Не валяй дурака...», «Опасно для жизни!».