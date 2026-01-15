Ричмонд
Звезда сериала «Сваты» отказалась от госпитализации ради новогодних спектаклей

Mash: актриса Татьяна Кравченко подвернула ногу и отказалась от госпитализации
Татьяна Кравченко
Татьяна КравченкоИсточник: кадр из сериала «Сваты»

Актриса Татьяна Кравченко не послушала врачей и отказалась от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, знаменитость подвернула ногу во время декабрьской репетиции. Артистка не стала обращаться за врачебной помощью сразу. Но так как боль усилилась, актриса была вынуждена пойти в больницу. Ей диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Как отмечает Mash, врачи посоветовали звезде операцию с последующим наложением гипса. Артистка отказалась от госпитализации и продолжила выступать в новогодних спектаклях театра «Ленком» с наложенной на ногу лонгетой.

Татьяна Кравченко наиболее известна по роли Валентины Будько в сериале «Сваты». В 2002-м она удостоилась звания народной артистки России. В ее фильмографии более 130 работ. Она играла в таких проектах, как «Ширли-мырли», «Небеса обетованные», «Васса», «Ералаш», «Торпедоносцы», «Шут Балакирев», «Дорогая Памелла», «Не валяй дурака...», «Опасно для жизни!».