Звезда сериала «Сваты» отказалась от госпитализации ради новогодних спектаклей

Актриса Татьяна Кравченко не послушала врачей и отказалась от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, знаменитость подвернула ногу во время декабрьской репетиции. Артистка не стала обращаться за врачебной помощью сразу. Но так как боль усилилась, актриса была вынуждена пойти в больницу. Ей диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.
Как отмечает Mash, врачи посоветовали звезде операцию с последующим наложением гипса. Артистка отказалась от госпитализации и продолжила выступать в новогодних спектаклях театра «Ленком» с наложенной на ногу лонгетой.
Татьяна Кравченко наиболее известна по роли Валентины Будько в сериале «Сваты». В 2002-м она удостоилась звания народной артистки России. В ее фильмографии более 130 работ. Она играла в таких проектах, как «Ширли-мырли», «Небеса обетованные», «Васса», «Ералаш», «Торпедоносцы», «Шут Балакирев», «Дорогая Памелла», «Не валяй дурака...», «Опасно для жизни!».