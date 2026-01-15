Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов назвал Золотовицкого ориентиром для студентов Школы-студии МХАТ

Актер Чадов: Золотовицкий был ориентиром для своих студентов и ярким актером
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России, актер, режиссер Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был не только ярким и талантливым человеком, но и настоящим ориентиром для своих студентов. Он внес огромный вклад в подготовку больших артистов, заявил в беседе с 360.ru актер Алексей Чадов.

«Он понимал, что готовит прекрасных студентов, артистов большого качества. И в целом был, безусловно, ярким актером, личностью», — отметил Чадов.

Напомним, накануне Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. На протяжении десятилетий он служил родному МХАТу, снимался в кино и занимался подготовкой актерских кадров.

Ранее Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого.