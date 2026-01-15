Алексей Чадов назвал Золотовицкого ориентиром для студентов Школы-студии МХАТ

Заслуженный артист России, актер, режиссер Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был не только ярким и талантливым человеком, но и настоящим ориентиром для своих студентов. Он внес огромный вклад в подготовку больших артистов, заявил в беседе с 360.ru актер Алексей Чадов.