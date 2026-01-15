В сети появилось фото Эндрю Гарфилда после кардинальной смены имиджа

На размещенном кадре 42-летний актер, сыгравший в серии фильмов «Новый Человек-паук», запечатлен вместе с известными американскими иллюзионистами Пенном Джиллеттом и Теллером. Гарфилд предстал перед камерой в серой футболке, песочном худи и джинсовой бейсболке. При этом он позировал с длинными светлыми волосами, которые выглядели немного растрепанными.