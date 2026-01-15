67-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в платье с разрезом до бедра и леопардовых чулках

Актриса Шэрон Стоун посетила премию Astra Awards 2026 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
67-летняя знаменитость предпочла для выхода коричневое вязаное платье с разрезом до бедра, белую накидку и леопардовые чулки. Образ дополнили золотые серьги, мини-сумка и туфли с острым мысом.
Несколько недель назад звезда снялась в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.
Ранее Шэрон Стоун появилась на премии в твидовом костюме и шубе.