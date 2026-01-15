Кончаловский связал рост семейного кино в прокате с поиском «безрисковых зон»

«Дело в том, что сейчас, как мы видим, в кинотеатрах есть безрисковые зоны — сказки, где коммерчески меньше рискуешь, в целом доброе кино, которое ругать сложнее, чем недоброе», — отметил Кончаловский. Режиссер подчеркнул, что именно кинопроизводители во многом формируют репертуар проката, ориентируясь на максимально коммерчески выгодные и безопасные, «безрисковые» проекты.