Егор Кончаловский хотел бы снять фильм о Великой Отечественной войне

С возрастом и с обретением знаний в истории она совсем иначе воспринимается, сообщил режиссер
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Егор Кончаловский, которому 15 января исполнилось 60 лет, выразил желание снять художественный фильм о событиях Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Я бы очень хотел снять фильм о Великой Отечественной войне, потому что с возрастом и с обретением знаний в истории она совсем иначе воспринимается, чем в моей советской молодости», — сказал Кончаловский.

По его словам, события ВОВ представляются ему сегодня «столь же героическими, но более глубокими и многогранными», что, по мнению режиссера, открывает возможности для нового художественного осмысления этой темы.

Егор Кончаловский родился 15 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Андрея Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Учился в Великобритании, работал ассистентом режиссера на фильмах своего отца. В 1990-е годы активно занимался рекламой.

Известность Кончаловскому принес снятый им в качестве режиссера в 2002 году фильм «Антикиллер» с Гошей Куценко в главной роли. Картина стала одним из первых высококачественных боевиков современной российской киноиндустрии. В 2003 году на экраны вышло продолжение «Антикиллера».

Также Кончаловский в качестве режиссера снял фильмы «Консервы» с Маратом Башаровым, «Побег» с Евгением Мироновым в главной роли, «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина и другие картины.