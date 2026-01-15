42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, снялась в купальнике в бассейне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость показала фигуру в крошечном желтом бикини. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила в бассейне во время отдыха.
Накануне звезда опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном комплекте, который состоял из откровенного топа и мини-юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, бежевую сумку и коричневые кожаные тапки Hermes. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без макияжа.
Ранее Наталья Рудова снялась в шубе без одежды.