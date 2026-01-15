Бен Аффлек появился на премьере на фоне жалоб экс-жены о разводе

Актеры были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.