Бен Аффлек появился на премьере на фоне жалоб экс-жены о разводе

Актер Бен Аффлек посетил премьеру фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает Just Jared.
53-летний артист пришел на премьеру в классическом черном костюме, белой рубашке и ботинках из кожи.
Накануне Дженнифер Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.
«Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы», — поделилась она.
Актеры были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.
Ранее сообщалось, почему Аффлек больше не желает говорить о Дженнифер Лопес.