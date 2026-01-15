Ричмонд
Бен Аффлек появился на премьере на фоне жалоб экс-жены о разводе

Актер Бен Аффлек вышел на публику после жалоб Дженнифер Гарнер на развод с ним
Бен Аффлек
Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек посетил премьеру фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает Just Jared.

53-летний артист пришел на премьеру в классическом черном костюме, белой рубашке и ботинках из кожи.

Накануне Дженнифер Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.

«Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы», — поделилась она.

Актеры были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.

Ранее сообщалось, почему Аффлек больше не желает говорить о Дженнифер Лопес.