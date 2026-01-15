Звезда «Голодных игр» в костюме снялся с телефонной трубкой: «Кен для Барби»

Звезда «Голодных игр», актер Лиам Хемсворт, стал лицом нового выпуска журнала Esquire. Об этом сообщается на официальной странице издания.
Артист позировал в синем костюме, рубашке и часах. В руках он держал трубку от розового телефона.
«Кен для Барби», «Какой смазливый», «Слишком отретушированный», — написали пользователи соцсетей в комментариях к посту.
В сентябре актер сделал предложение своей возлюбленной, модели Габриэлле Брукс. Пара вместе уже шесть лет.
Ранее Крис Хемсворт опубликовал фото с отцом и братьями.