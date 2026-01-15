Ричмонд
Звезда «Голодных игр» в костюме снялся с телефонной трубкой: «Кен для Барби»

Актер Лиам Хемсворт снялся в костюме для глянца

Звезда «Голодных игр», актер Лиам Хемсворт, стал лицом нового выпуска журнала Esquire. Об этом сообщается на официальной странице издания.

Лиам Хемсворт / фото: соцсети
Лиам Хемсворт / фото: соцсети

Артист позировал в синем костюме, рубашке и часах. В руках он держал трубку от розового телефона.

«Кен для Барби», «Какой смазливый», «Слишком отретушированный», — написали пользователи соцсетей в комментариях к посту.

В сентябре актер сделал предложение своей возлюбленной, модели Габриэлле Брукс. Пара вместе уже шесть лет.

Ранее Крис Хемсворт опубликовал фото с отцом и братьями.