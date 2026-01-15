Голос Игоря Золотовицкого сохранили в аудиогиде Музея Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Голос заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января, останется в истории столицы — в аудиогиде Музея Москвы, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.
«Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Золотовицкого. Голос Игоря Золотовицкого сохранен в одном из постоянных культурных проектов столицы — аудиогиде к экспозиции “История Москвы” в Музее Москвы», — сказал собеседник агентства.
Для экспозиции «История Москвы» в январе 2025 года был запущен масштабный аудиогид, который озвучил Золотовицкий. Аудиогид доступен посетителям выставки бесплатно. Он проводит слушателей по 44 тематическим разделам и охватывает ключевые этапы истории города — от первых поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны.
Золотовицкий, рассказывая о работе над аудиогидом, отмечал, что несмотря на то, что он родился в Ташкенте, большую часть своей жизни — 47 лет — прожил в Москве, и город стал для него родным. Поэтому ему было особенно важно, что именно его голосом рассказывается «История Москвы», отметили в департаменте.