Голос Игоря Золотовицкого сохранили в аудиогиде Музея Москвы

Золотовицкий, рассказывая о работе над аудиогидом, отмечал, что несмотря на то, что он родился в Ташкенте, большую часть своей жизни — 47 лет — прожил в Москве, и город стал для него родным. Поэтому ему было особенно важно, что именно его голосом рассказывается «История Москвы», отметили в департаменте.