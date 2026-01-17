Его имя, которое стало синонимом комедии. Мимика, пластика и способность к перевоплощению сделали Джима Керри одним из самых узнаваемых людей планеты. Зрители до сих пор смеются над «Маской», «Тупой и еще тупее» и многими другими фильмами. При этом он добился успеха и в драматических амплуа. Хотя дорога к славе у него складывалась невероятно тяжело. Предлагаем познакомиться с удивительными фактами из жизни актера, которого любят миллионы.
Семья жила за чертой бедности
Герой нашего материала родился в Канаде в семье бухгалтера и домохозяйки. Когда мальчику было 12 лет, его отец потерял работу, и семья оказалась на грани выживания. Вместе с братьями и сестрами Джим был вынужден устроиться уборщиком на местную фабрику. Какое-то время семья даже жила в фургоне.
Работа начиналась после школы и длилась до глубокой ночи. Керри вспоминал, что это был самый темный период его жизни — он видел, как мечты отца разбиваются о реальность, а семья едва сводит концы с концами. Дело осложнялось еще и состоянием матери: она страдала крайней формой невроза и приписывала себе всевозможные недуги. Но именно это однажды заставило юношу встать перед зеркалом и показывать смешные рожицы.
Прорыв через стендап
Юмор был для него единственным способом отвлечься от мрачной действительности. Отец будущей звезды всячески поддерживал комедийные таланты сына, даже отвозил его на выступления. В 15 лет Керри впервые вышел на сцену клуба в Торонто. Выступление провалилось — подначиваемая владельцем заведения публика освистала дебютанта. Но тот продолжил оттачивать свой уникальный стиль, основанный на физическом юморе и гримасах.
В 16 он бросил школу, а через три года переехал в Лос-Анджелес, где выступал в знаменитом клубе The Comedy Store. Там его заметил Родни Дейнджерфилд и пригласил разогревать свои концерты. В 1980-х Джим уже слыл одним из самых перспективных комиков Америки, что привело к ролям в кино. Тогда же он выписал себе чек на 10 миллионов долларов за актерскую работу и носил его в кошельке. Такие суммы и даже выше он начал получать после прорывного 1994-го, который стартовал с «Эйс Вентуры: Розыск домашних животных».
Борьба с депрессией
Как это часто бывает, за веселой маской скрывался очень ранимый и глубоко несчастный человек. Керри открыто говорил о борьбе с этим состоянием львиную часть жизни. Еще в детстве ему поставили СДВГ. После первого развода он начал принимать антидепрессанты в больших количествах, но позже отказался от них.
Даже всемирная слава и деньги не принесли ему счастья, которого он искал. Напротив, он убедился, что это не ответ на все вопросы. Он обратился к медитации и духовным практикам. Также погрузился в искусство и ведет здоровый образ жизни.
Личная жизнь
Его отношения с женщинами часто заканчивались болезненными расставаниями. Он дважды был женат, и оба раза все заканчивалось разводом. После второго актер поклялся никогда не жениться, заключив, что институт брака не для него.
Огромной трагедией обернулась история с Катриной Уайт — ирландским визажистом, с которой Керри встречался в 2012-2015 годах. Через несколько дней после окончательного разрыва в 2015-м Уайт покончила с собой. Ее семья обвинила актера в смерти дочери, подав на него в суд. Разбирательства длились больше двух лет. И хотя дело закрыли, трагедия оставила на нем неизгладимый след.
Карьера художника и писателя
Помимо актерства, Джим всерьез занялся живописью и скульптурой. Рисование он полюбил еще в детстве, но вернулся к этому увлечению в 2010-х годах. Это послужило для него терапией, способом справиться с экзистенциальным кризисом. В его работах отмечают влияние поп-арта и экспрессионизма.
Многие из картин исполнителя не только выставлялись в галереях, но и продавались за десятки тысяч долларов. Он также написал детскую книгу «Как вертится Роланд», ставшую бестселлером. В 2020-м совместно с Даной Вашон опубликовал полуавтобиографический роман «Воспоминания и дезинформация», в котором, например, назвал Рене Зеллвегер своей последней великой любовью.
Творческий метод
Керри известен тем, что полностью погружается в своих персонажей, иногда до опасной степени. Самый известный пример — «Человек на луне», где он перевоплотился в Энди Кауфмана.
Буквально став им на время съемок, он отказывался выходить из образа даже между дублями. Все общение с командой он вел только как Кауфман или его альтер-эго Тони Клифтон. Это создавало серьезное напряжение на площадке, но результат определенно того стоил. За эту работу Керри получил «Золотой глобус». В 2017-м вышел документальный фильм «Джим и Энди: Великий запределец», который показал, как он добился такого радикального погружения в образ. В частности, например, складывая в карманы вонючий сыр, из-за чего от него буквально исходил невыносимый запах.
Рекордные гонорары
В середине 1990-х стал первым актером, чей гонорар достиг 20 миллионов долларов за фильм. Именно столько он получил за «Кабельщика» в 1996-м.
Этот случай доказал, что комедианты могут получать наравне с драматическими звездами. Ленты с участием Керри собирали сотни миллионов долларов в прокате, и студии готовы были раскошеливаться за его участие в проектах. Однако теперь даже заманчивый чек не может заставить его сниматься.
Выход на пенсию
В 2022-м он объявил о намерении завершить карьеру после выхода «Соник 2 в кино», где он сыграл злодея доктора Роботника. Актер заявил, что устал от Голливуда и хочет посвятить время живописи, духовным практикам и спокойной жизни вдали от камер.
В 2024-м он сделал исключение и вернулся к роли в третьей части франшизы, объяснив, что сценарий оказался слишком хорош, чтобы отказаться. Но была ли эта разовая акция или нет, покажет время.