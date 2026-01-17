В 16 он бросил школу, а через три года переехал в Лос-Анджелес, где выступал в знаменитом клубе The Comedy Store. Там его заметил Родни Дейнджерфилд и пригласил разогревать свои концерты. В 1980-х Джим уже слыл одним из самых перспективных комиков Америки, что привело к ролям в кино. Тогда же он выписал себе чек на 10 миллионов долларов за актерскую работу и носил его в кошельке. Такие суммы и даже выше он начал получать после прорывного 1994-го, который стартовал с «Эйс Вентуры: Розыск домашних животных».