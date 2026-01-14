Ричмонд
Михаила Ефремова впервые заметили в театре после выхода по УДО

Актера Михаила Ефремова сняли возле театра Михалкова
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актера Михаила Ефремова заметили у входа в театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Об этом сообщает iz.ru.

Издание опубликовало кадры с артистом возле служебного выхода «Мастерской “12”». Причина его приезда неизвестна. Художник спектакля, в котором будет участвовать актер, Юрий Купер заявил, что репетиции постановки еще не начались.

«Буквально на днях, я надеюсь. Они провели, я не знаю, неделю или две недели в Щепачихе, репетировали в загородном доме», — рассказал Купер.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.