Машков представил в «Современнике» третью версию спектакля «№13»

«Сегодня мы представляем спектакль Театра Олега Табакова “ТОТ самый № 13”. Спектакль непростой, технически и физически для артиста невероятно сложный. В год, который очень важен для нас, в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя (Олега Табакова — ред.) мы договорились с Московским художественным театром, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии», — поделился с прессой Владимир Машков.