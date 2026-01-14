Звезда «Аватара» Зои Салдана признана самой кассовой актрисой за всю историю кино

Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в культовом «Аватаре» Джеймса Кэмерона, стала самой кассовой актрисой за всю историю кинематографа. Об этом свидетельствуют данные Streamdorm. Звание перешло к ней от Скарлетт Йохансон после премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел», который собрал в прокате более миллиарда долларов.