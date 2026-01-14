Ричмонд
Звезда «Аватара» Зои Салдана признана самой кассовой актрисой за всю историю кино

Звание перешло к актрисе от Скарлетт Йохансон после премьеры третьей части «Аватара»
Зои Салдана
Зои СалданаИсточник: Legion-Media.ru

Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в культовом «Аватаре» Джеймса Кэмерона, стала самой кассовой актрисой за всю историю кинематографа. Об этом свидетельствуют данные Streamdorm. Звание перешло к ней от Скарлетт Йохансон после премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел», который собрал в прокате более миллиарда долларов.

Известно, что суммарные сборы фильмов с ее участием превышают 15 миллиардов долларов. Помимо «Аватара», роль в таком успехе сыграла франшиза «Стражи Галактики».

В топ самых кассовых актеров вошли также Сэмюэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и Крис Пратт. 

Ранее сообщалось, что на данный момент сумма сборов всех трех фильмов франшизы «Аватар» перевалила за 5,66 миллиардов долларов, что произошло впервые за всю историю кино.