Макконахи зарегистрировал товарные знаки на свои мемные изображения

За последние несколько месяцев актер Мэттью Макконахи получил в Ведомстве по патентным и товарным знакам США одобрение на регистрацию восьми товарных знаков на свои популярные образы. Таким способом актер хочет защититься от использования его внешности или голоса в генерируемом ИИ контенте, сообщает The Wall Street Journal.
«Мы с моей командой хотим быть уверены, что, если мой голос или изображение когда-либо будут использованы, это произойдет только с моего одобрения и согласия», — заявил Мэттью Макконахи.
В товарные знаки попало видео, где актер стоит на крыльце и трехсекундный ролик, на котором Макконахи сидит перед рождественской елкой. Кроме того, под защитой оказалась аудиозапись со знаменитой фразой оскаровского лауреата Alright, alright, alright из фильма 1993 года «Под кайфом и в смятении».
Недавно Мэттью Макконахи разрешил компании ElevenLabs использовать его голос для озвучки новостей на испанском языке. Однако актер является инвестором организации.