Макконахи зарегистрировал товарные знаки на свои мемные изображения

В товарные знаки попало видео, где актер стоит на крыльце и трехсекундный ролик, на котором Макконахи сидит перед рождественской елкой. Кроме того, под защитой оказалась аудиозапись со знаменитой фразой оскаровского лауреата Alright, alright, alright из фильма 1993 года «Под кайфом и в смятении».