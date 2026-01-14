«Многие в шоке от того, каким получился сложным и тяжелым второй сезон. Никто этого не ожидал. Все ждали продолжения сказки, как в первом сезоне, а мы дали суровую реальность, потому что жизнь — это не только розовые шубы и клубы, это еще и боль, которая нас сейчас всех окружает», — заключила Здорик.