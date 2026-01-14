Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», в котором она сыграла одну из главных ролей, призналась, что у нее снова начались панические атаки после выхода второго сезона сериала «Ландыши», получившего название «Ландыши. Вторая весна». Актриса рассказала Кино Mail, что очень переживает из-за откликов поклонников проекта.
«Я же вижу, что много людей пишут, я вижу по своим соцсетям, как они разрываются, я вижу, какое огромное количество людей мне пишет. Я отвечаю, стараюсь. У меня, правда, опять начались панические атаки. У меня всегда так, когда переживаю. Тяжело. Я не умею абстрагироваться, тем более тема такая», — заявила 24-летняя актриса.
Она призналась, что многие зрители не ожидали, что второй сезон будет так отличаться от первого.
«Многие в шоке от того, каким получился сложным и тяжелым второй сезон. Никто этого не ожидал. Все ждали продолжения сказки, как в первом сезоне, а мы дали суровую реальность, потому что жизнь — это не только розовые шубы и клубы, это еще и боль, которая нас сейчас всех окружает», — заключила Здорик.
Напомним, первый сезон франшизы под названием «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года. Сериал стал популярным и по многочисленным просьбам поклонников получил продолжение.
Во второй части Катя Орлова (героиня Ники Здорик) ищет своего мужа Алексея Данилина (Сергей Городничий), который в конце первого сезона без вести пропал в зоне СВО.
Кроме того, Катю ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства.
Ранее Ника Здорик рассказала, как ей помог коллега Станислав Бондаренко, когда она находилась в плохом состоянии после выхода первого сезона.