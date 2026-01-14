Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Дмитриева высказалась о покойном Игоре Золотовицком: «Человек‐жизнь»

Актриса призналась, что известие об уходе артиста ошеломило ее
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

Новость о смерти ректора Школы‑студии МХАТ и заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого стала настоящим потрясением для актрисы Евгении Дмитриевой. В разговоре с NEWS.ru доцент кафедры актерского мастерства Школы‑студии МХАТ призналась, что известие об уходе артиста ошеломило ее.

Дмитриева подчеркнула, что всех, кто знал Игоря Золотовицкого, неизменно поражали его неиссякаемая энергия и жизнелюбие.

«Сейчас невозможно что‑либо говорить [о смерти Золотовицкого], потому что это настолько оглушающе. Это был человек‑жизнь, человек‑радость. Это человек движения. Вообще непонятно, как он все успевал. Все было так радостно и так живо», — поделилась актриса своими чувствами.

Игорь Золотовицкий скончался в 64 года после длительной борьбы с раком желудка. Последние дни своей жизни заслуженный артист России провел в очень тяжелом состоянии. Также известно, что незадолго до смерти, 10 января, его госпитализировали с обострением онкологии.

Ранее Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого.