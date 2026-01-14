Евгения Дмитриева высказалась о покойном Игоре Золотовицком: «Человек‐жизнь»

Новость о смерти ректора Школы‑студии МХАТ и заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого стала настоящим потрясением для актрисы Евгении Дмитриевой. В разговоре с NEWS.ru доцент кафедры актерского мастерства Школы‑студии МХАТ призналась, что известие об уходе артиста ошеломило ее.
Дмитриева подчеркнула, что всех, кто знал Игоря Золотовицкого, неизменно поражали его неиссякаемая энергия и жизнелюбие.
«Сейчас невозможно что‑либо говорить [о смерти Золотовицкого], потому что это настолько оглушающе. Это был человек‑жизнь, человек‑радость. Это человек движения. Вообще непонятно, как он все успевал. Все было так радостно и так живо», — поделилась актриса своими чувствами.
Игорь Золотовицкий скончался в 64 года после длительной борьбы с раком желудка. Последние дни своей жизни заслуженный артист России провел в очень тяжелом состоянии. Также известно, что незадолго до смерти, 10 января, его госпитализировали с обострением онкологии.
Ранее Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого.