Евгения Дмитриева высказалась о покойном Игоре Золотовицком: «Человек‐жизнь»

«Сейчас невозможно что‑либо говорить [о смерти Золотовицкого], потому что это настолько оглушающе. Это был человек‑жизнь, человек‑радость. Это человек движения. Вообще непонятно, как он все успевал. Все было так радостно и так живо», — поделилась актриса своими чувствами.