Вышедший по УДО Михаил Ефремов собирается гастролировать по России, сообщает «КП». По данным издания, в настоящий момент артист занят в подготовке нескольких проектов.
На весну запланирована премьера спектакля с его участием, репетиции которого шли в декабре, а также в предпраздничные и праздничные дни.
Ефремов вернется на театральную сцену в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Главную женскую роль в проекте сыграет Анна Михалкова.
Ранее Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.