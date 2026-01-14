Ричмонд
Вышедший по УДО Михаил Ефремов собирается гастролировать по России

На весну запланирована премьера спектакля с его участием
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Вышедший по УДО Михаил Ефремов собирается гастролировать по России, сообщает «КП». По данным издания, в настоящий момент артист занят в подготовке нескольких проектов.

На весну запланирована премьера спектакля с его участием, репетиции которого шли в декабре, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Ефремов вернется на театральную сцену в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Главную женскую роль в проекте сыграет Анна Михалкова.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.