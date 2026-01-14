Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

«Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Яковлевича Золотовицкого. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег… Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием», — говорится в сообщении.