Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной ректора Школы-студии МХАТ, актера театра и кино, театрального педагога и телережиссера, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого и отметил, что он сочетал талант актера, режиссера и педагога, покорил зрителей игрой и харизмой.
Официальная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Яковлевича Золотовицкого. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег… Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием», — говорится в сообщении.
Мишустин добавил, что долгие годы Игорь Золотовицкий возглавлял легендарную Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова, внес большой вклад в развитие творческого вуза. Мудрый педагог, он учил своих студентов актерскому мастерству, умению думать, быть личностями, передавал им большую любовь к драматическому искусству, говорится в телеграмме.
«Игоря Яковлевича больше нет с нами. Но остались его роли, его ученики и добрая память об этом светлом, неординарном человеке», — заключил он.