Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Мишустин: Золотовицкий покорил зрителей игрой и харизмой
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной ректора Школы-студии МХАТ, актера театра и кино, театрального педагога и телережиссера, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого и отметил, что он сочетал талант актера, режиссера и педагога, покорил зрителей игрой и харизмой.

Официальная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Яковлевича Золотовицкого. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег… Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием», — говорится в сообщении.

Мишустин добавил, что долгие годы Игорь Золотовицкий возглавлял легендарную Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова, внес большой вклад в развитие творческого вуза. Мудрый педагог, он учил своих студентов актерскому мастерству, умению думать, быть личностями, передавал им большую любовь к драматическому искусству, говорится в телеграмме.

«Игоря Яковлевича больше нет с нами. Но остались его роли, его ученики и добрая память об этом светлом, неординарном человеке», — заключил он.