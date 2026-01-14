В Электротеатре Станиславского соболезнуют в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Коллектив Электротеатра Станиславский выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что о его уходе скорбит весь театральный мир.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению МХТ имени Чехова, проявила себя полгода назад.
«Не стало Игоря Золотовицкого. Как и весь театральный мир, горячо скорбя о нем, мы вспоминаем о том, как в 1991 году новый главреж театра имени Станиславского Роман Козак привел с собой Пятую студию МХАТ, созданную в недрах студии “Человек”, и, конечно, своего друга и партнера Золотовицкого», — говорится в Telegram-канале театра.
Как отметили в Электротеатре, Золотовицкому не нужны были долгие годы, чтобы оставить светлый след, этот большой во всех смыслах и невероятно остроумный человек все делал легко и все успевал: и играть, и учить, и дружить.
«Меланхоличный резонер Дон Кихот в спектакле по пьесе Булгакова в исполнении Золотовицкого озадачил критику, углядевшую в замысле пародию. Уж слишком здоров и витален был актер. И первый спектакль Козака оказался последним», — добавили в театре.
Коллектив Электротеатра приносит соболезнования семье артиста, коллективам МХТ, Школы-студии МХАТ и Дома актера.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя (агентство «Богис»). В Театре «Et cetera» был занят в спектаклях «Смуглая леди сонетов» (Часовой), «Шейлок» (принц Арагонский, принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как «Три полуграции», «Не отрекаются любя», «Одесский пароход», «Неодинокие» и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.