Юрий Торсуев впервые за долгое время появился на светском мероприятии. Актер вместе с братом-близнецом Владимиром Торсуевым посетил премьеру фильма «Завербованный».
На красной дорожке 59-летний артист рассказал Кино Mail, как относится к тенденции в российском современном кино на ремейки советских фильмов и мультфильмов.
«Время меняется, время бежит. Наверное, сейчас у многих новые взгляды, новая позиция, новые впечатления. Есть какая-то классика, и это очень здорово. Давайте вспомним советское кино. Кто-то делает лучше, кто-то — хуже. Знаете, я здесь посмотрел “Бременские музыканты” — это круто, интересно, здорово, потрясающе сделано. А вот посмотрел “Летучий корабль” — ну, не хочу никого обидеть, получилось средненько. Я просто думаю, что нужно либо делать лучше, либо не делать вообще. Это мое мнение», — заявил Торсуев.
Также он высказался о том, как отреагирует на новость, если вдруг кто-то захочет сделать ремейк советского детского фильма «Приключения Электроника».
«Знаете, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что все впереди. И это обязательно будет», — заключил артист.
Напомним, Юрий Торсуев прославился в 1980 году после выхода картины «Приключения Электроника», в котором он сыграл школьника-пионера Сергея Сыроежкина. Его брат Владимир Торсуев перевоплотился в робота Электроника, который был создан в лаборатории профессора Громова.