Ольга Бузова раскрыла, на какие эксперименты готова ради съемок в фильме

Ольга Бузова на съемках фильма «Равиоли Оли»

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова экспериментировать с внешностью и принять участие в постельных сценах ради кино. Ее слова передал kp.ru.

«Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью», — поделилась Бузова.

Певица отметила, что никогда не скрывала, что ради съемок в фильме и искусства готова на многое, в том числе и побриться налысо.

Бузова также заявила, что новая полнометражная картина «Равиоли Оли», где она сыграла главную роль, раскроет ее для зрителей с новой стороны. По словам телеведущей, многие знают ее лишь как медийную личность благодаря различным интервью, выступлениям и шоу. Однако, по мнению певицы, публика не представляет, какая она в реальной жизни.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему не доверяет психологам.