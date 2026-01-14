Ричмонд
Кино, после которого хочется гуглить: фильмы о теориях заговора

Разбираем фильмы, где конспирология закладывалась в основу сюжета — будь то с драматической или с комедийной стороны
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Шоу Трумана
Кадр из фильма «Шоу Трумана»

Теории заговора существовали всегда, но с развитием информационных технологий их число резко увеличилось. Ими интересуется огромное число людей по всему миру, и кинематографисты не могут на это не реагировать.

Авторы обращались к этой теме и в прошлом веке, но сейчас этого только больше. Порой теория заговора становится основой всего сюжета, порой — поводом для острой сатиры на современное общество. Предлагаем подборку лент, где конспирология играет ключевую роль.

«Теория заговора»

Кадр из фильма Теория заговора
Кадр из фильма «Теория заговора»

Было бы странно обойти фильм с таким говорящим названием, как «Теория заговора». Боевик Ричарда Доннера рассказывает о таксисте Джерри Флетчере (Мел Гибсон), одержимого конспирологией. Настолько, что он даже издает информационный бюллетень, где описывает свои идеи о тайных правительственных программах. Все вокруг воспринимают это не иначе как глупость. Пока однажды не выясняется, что одна из его теорий — правда.

Джерри доверяет только помощнице прокурора Элис Саттон (Джулия Робертс), в которую тайно влюблен, но за ним повсюду гонятся спецслужбы. Картина собрала внушительные 130 миллионов долларов в прокате.

«Шоу Трумана»

Кадр из фильма Шоу Трумана
Кадр из фильма «Шоу Трумана»

На рубеже веков Питер Уир заглянул в недалекое будущее с «Шоу Трумана». Труман Бербанк (Джим Керри) — человек, который не знает, что каждый его день с самого рождения транслируется в прямом эфире как реалити-шоу. Все вокруг него — гигантская декорация. Все его знакомые — просто актеры. Но однажды он начинает догадываться, что с его жизнью что-то не так.

Еще задолго до того, как мир захватили социальные сети, Уир показал, что из себя представляет тотальный контроль и цифровое наблюдение. Антиутопия, где один человек лишается приватности и превращается в развлечение для всего мира. Картина получила три номинации на «Оскар», а психиатрия обзавелась новым термином «Бред Шоу Трумана», когда человек убежден, что живет в реалити. 

«Преданный садовник»

Кадр из фильма Преданный садовник
Кадр из фильма «Преданный садовник»

В топе по тиражируемости всегда можно найти заговоры фармацевтических компаний, и «Преданный садовник» как раз об одном из таких. Триллер Фернанду Мейреллиша основан на романе Джона Ле Карре, где события также разворачиваются в Африке. Рэйф Файнс воплотил британского дипломата Джастина, чью жену Тесс (Рэйчел Вайс) убивают при загадочных обстоятельствах. Преступники попытались выставить все так, будто она была ему неверна, но Джастин отказывается в это верить. Расследуя смерть супруги, он обнаруживает, что она «копала» под крупные компании.

Тесс выясняла, что бизнес-гиганты используют бедное население африканских стран для испытаний непроверенных лекарств. Основанная на реальных событиях, картина получила три номинации от киноакадемии, а Рэйчел Вайс взяла «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

«Сокровище нации»

Кадр из фильма Сокровище нации
Кадр из фильма «Сокровище нации»

Часто теории заговора оборачиваются в увлекательное приключение, и боевик «Сокровище нации» наглядный тому пример. В центре фильма Джона Тёртелтауба — историк и искатель сокровищ Бен Гейтс (Николас Кейдж). Этот харизматичный авантюрист верит в существование легендарного клада тамплиеров, спрятанного отцами-основателями США.

По сюжету карта сокровищ якобы скрыта на обратной стороне Декларации независимости. Что делает с этой информацией герой? Конечно, решается на безумие — украсть главный документ американской истории. Фильм собрал более 347 миллионов долларов в прокате. В 2007-м вышло продолжение.

«Код Да Винчи»

Кадр из фильма Код Да Винчи
Кадр из фильма «Код Да Винчи»

Работа Рона Ховарда вызвала огромное количество не только восторгов, но и ненависти. Все потому, что «Код Да Винчи» зашел на одну из самых неудобных территорий в мировой культуре. Экранизация бестселлера Дэна Брауна, первая часть трилогии вышла в 2006-м, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Том Хэнкс играет профессора символогии Роберта Лэнгдона, который расследует убийство в Лувре, но в итоге сам оказывается главным подозреваемым. После побега с криптологом Софи Неве (Одри Тоту) он обнаруживает заговор, связанный с тайной историей христианства.

Ховард исследует версию о том, что Иисус был женат на Марии Магдалине, у них были дети, а церковь веками скрывала эту правду. Выход картины обернулся серией крупнейших скандалов среди религиозных организаций. В некоторых странах она оказалась под запретом. Но даже так лента заработала более 758 миллионов, а Хэнкс вернулся к своей роли в двух следующих частях.

«Бугония»

Кадр из фильма Бугония
Кадр из фильма «Бугония»

Один из главных постановщиков современности Йоргос Лантимос в 2025-м выпустил сатирическую комедию «Бугония». Это ремейк южнокорейской ленты «Спасти зеленую планету!». Ведущие роли исполнили Эмма Стоун и Джесси Племонс, ранее уже неоднократно сотрудничавшие с греческим режиссером. 

Это рассказ о двух молодых людях, уверенных, что миру угрожает инопланетная раса, тайно маскирующаяся под людей. Однажды они похищают руководителя крупной компании, считая, что она не человек, а пришелец. В этом проявилось одно из основных отличий от оригинальной истории, где инопланетянином был мужчина.

В новом проекте Лантимос не отходит от траектории, намеченной в предыдущих эксцентричных работах, — «Бедных-несчастных», «Видах доброты» и других. У него конспирология превращается в гротескную комедию. Двукратный номинант на «Оскар» высмеивает логику мышления, где любые факты подгоняются под заранее выбранную теорию. 