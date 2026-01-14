Теории заговора существовали всегда, но с развитием информационных технологий их число резко увеличилось. Ими интересуется огромное число людей по всему миру, и кинематографисты не могут на это не реагировать.
Авторы обращались к этой теме и в прошлом веке, но сейчас этого только больше. Порой теория заговора становится основой всего сюжета, порой — поводом для острой сатиры на современное общество. Предлагаем подборку лент, где конспирология играет ключевую роль.
«Теория заговора»
Было бы странно обойти фильм с таким говорящим названием, как «Теория заговора». Боевик Ричарда Доннера рассказывает о таксисте Джерри Флетчере (Мел Гибсон), одержимого конспирологией. Настолько, что он даже издает информационный бюллетень, где описывает свои идеи о тайных правительственных программах. Все вокруг воспринимают это не иначе как глупость. Пока однажды не выясняется, что одна из его теорий — правда.
Джерри доверяет только помощнице прокурора Элис Саттон (Джулия Робертс), в которую тайно влюблен, но за ним повсюду гонятся спецслужбы. Картина собрала внушительные 130 миллионов долларов в прокате.
«Шоу Трумана»
На рубеже веков Питер Уир заглянул в недалекое будущее с «Шоу Трумана». Труман Бербанк (Джим Керри) — человек, который не знает, что каждый его день с самого рождения транслируется в прямом эфире как реалити-шоу. Все вокруг него — гигантская декорация. Все его знакомые — просто актеры. Но однажды он начинает догадываться, что с его жизнью что-то не так.
Еще задолго до того, как мир захватили социальные сети, Уир показал, что из себя представляет тотальный контроль и цифровое наблюдение. Антиутопия, где один человек лишается приватности и превращается в развлечение для всего мира. Картина получила три номинации на «Оскар», а психиатрия обзавелась новым термином «Бред Шоу Трумана», когда человек убежден, что живет в реалити.
«Преданный садовник»
В топе по тиражируемости всегда можно найти заговоры фармацевтических компаний, и «Преданный садовник» как раз об одном из таких. Триллер Фернанду Мейреллиша основан на романе Джона Ле Карре, где события также разворачиваются в Африке. Рэйф Файнс воплотил британского дипломата Джастина, чью жену Тесс (Рэйчел Вайс) убивают при загадочных обстоятельствах. Преступники попытались выставить все так, будто она была ему неверна, но Джастин отказывается в это верить. Расследуя смерть супруги, он обнаруживает, что она «копала» под крупные компании.
Тесс выясняла, что бизнес-гиганты используют бедное население африканских стран для испытаний непроверенных лекарств. Основанная на реальных событиях, картина получила три номинации от киноакадемии, а Рэйчел Вайс взяла «Оскар» как лучшая актриса второго плана.
«Сокровище нации»
Часто теории заговора оборачиваются в увлекательное приключение, и боевик «Сокровище нации» наглядный тому пример. В центре фильма Джона Тёртелтауба — историк и искатель сокровищ Бен Гейтс (Николас Кейдж). Этот харизматичный авантюрист верит в существование легендарного клада тамплиеров, спрятанного отцами-основателями США.
По сюжету карта сокровищ якобы скрыта на обратной стороне Декларации независимости. Что делает с этой информацией герой? Конечно, решается на безумие — украсть главный документ американской истории. Фильм собрал более 347 миллионов долларов в прокате. В 2007-м вышло продолжение.
«Код Да Винчи»
Работа Рона Ховарда вызвала огромное количество не только восторгов, но и ненависти. Все потому, что «Код Да Винчи» зашел на одну из самых неудобных территорий в мировой культуре. Экранизация бестселлера Дэна Брауна, первая часть трилогии вышла в 2006-м, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Том Хэнкс играет профессора символогии Роберта Лэнгдона, который расследует убийство в Лувре, но в итоге сам оказывается главным подозреваемым. После побега с криптологом Софи Неве (Одри Тоту) он обнаруживает заговор, связанный с тайной историей христианства.
Ховард исследует версию о том, что Иисус был женат на Марии Магдалине, у них были дети, а церковь веками скрывала эту правду. Выход картины обернулся серией крупнейших скандалов среди религиозных организаций. В некоторых странах она оказалась под запретом. Но даже так лента заработала более 758 миллионов, а Хэнкс вернулся к своей роли в двух следующих частях.
«Бугония»
Один из главных постановщиков современности Йоргос Лантимос в 2025-м выпустил сатирическую комедию «Бугония». Это ремейк южнокорейской ленты «Спасти зеленую планету!». Ведущие роли исполнили Эмма Стоун и Джесси Племонс, ранее уже неоднократно сотрудничавшие с греческим режиссером.
Это рассказ о двух молодых людях, уверенных, что миру угрожает инопланетная раса, тайно маскирующаяся под людей. Однажды они похищают руководителя крупной компании, считая, что она не человек, а пришелец. В этом проявилось одно из основных отличий от оригинальной истории, где инопланетянином был мужчина.
В новом проекте Лантимос не отходит от траектории, намеченной в предыдущих эксцентричных работах, — «Бедных-несчастных», «Видах доброты» и других. У него конспирология превращается в гротескную комедию. Двукратный номинант на «Оскар» высмеивает логику мышления, где любые факты подгоняются под заранее выбранную теорию.