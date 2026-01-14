На рубеже веков Питер Уир заглянул в недалекое будущее с «Шоу Трумана». Труман Бербанк (Джим Керри) — человек, который не знает, что каждый его день с самого рождения транслируется в прямом эфире как реалити-шоу. Все вокруг него — гигантская декорация. Все его знакомые — просто актеры. Но однажды он начинает догадываться, что с его жизнью что-то не так.