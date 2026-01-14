Мария Шукшина назвала главную проблему российского кино

Говоря о киноиндустрии, Шукшина заявила, что сегодня государственные деньги получают одни и те же продюсерские компании, тогда как многие талантливые режиссеры не могут найти финансирование для серьезных и глубоких фильмов. Она заявила, что субсидии должны выделяться по результату, а не заранее, и предложила вернуться к модели, которая работала в СССР.