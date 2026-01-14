Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Шукшина назвала главную проблему российского кино

Мария Шукшина: В России талантливые кинорежиссеры не могут найти финансирование
Мария Шукшина
Мария ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка России и общественный деятель Мария Шукшина в интервью aif.ru резко высказалась о ситуации в отечественном кинематографе и вспомнила своего отца, режиссера и писателя Василия Шукшина.

По словам знаменитости, громкая фамилия с детства была для нее не привилегией, а серьезным испытанием. От нее всегда ждали большего, а любая ошибка вызывала жесткую реакцию. Артистка призналась, что долго и тяжело переживала раннюю смерть отца и ощущение одиночества, а заполнить эту пустоту смогли только собственные дети.

Говоря о киноиндустрии, Шукшина заявила, что сегодня государственные деньги получают одни и те же продюсерские компании, тогда как многие талантливые режиссеры не могут найти финансирование для серьезных и глубоких фильмов. Она заявила, что субсидии должны выделяться по результату, а не заранее, и предложила вернуться к модели, которая работала в СССР.

В качестве примера актриса привела фильм «Калина красная», снятый ее отцом. Картина имела скромный бюджет, но собрала десятки миллионов зрителей и принесла государству огромную прибыль. По мнению Шукшиной, советское кино учило думать и искать духовные ценности, тогда как сегодня экраны заполнены ремейками, франшизами и второсортными комедиями.

В заключение артистка подчеркнула, что ее волнует не чужой доход, а то, какие ориентиры современное кино формирует у зрителей.

Ранее Мария Шукшина высказалась о конфликте с сестрой.