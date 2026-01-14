Ричмонд
«С Боярской идеальные»: Данила Козловский показал редкие фото с бывшей возлюбленной

Актер показал совместную фотосессию с Елизаветой Боярской для журнала Madame Figaro

Данила Козловский в личном блоге поделился архивными кадрами, которые в 2007 году сделал фотограф Валерий Плотников. На черно-белых снимках актер был запечатлен с волосами до плеч. 

Данила Козловский, фото: соцсети
Данила Козловский, фото: соцсети

На одном из кадров Козловский предстал с обнаженным торсом. Он стоял рядом с Елизаветой Боярской. На другом фото актер выглядывал из-под юбки коллеги. 

Боярская была запечатлена в белоснежном платье с корсетом, объемными рукавами, высоким воротником и пышной юбкой с кринолином. 

Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети
Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети

«Фото фантастического Валерия Плотникова, недавно от нас ушедшего...» – подписал снимки Козловский.

Как сообщает издание Woman.ru, кадры были сделаны в 2007 году для журнала Madame Figaro, а в 2016-м снимки были показаны на ретроспективной выставке в Санкт-Петербурге.

«Потрясающие фото, вы великолепны. Вам идет такая длина волос», «Шедеврально», «С Боярской идеальные», «Бомбические фотографии», «Какие вы здесь красивые», «Ой, какой вы были, фантастика», – писали поклонники.

Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети
Данила Козловский и Елизавета Боярская, фото: соцсети

Напомним, у Елизаветы Боярской и Данилы Козловского был непродолжительный роман, против которого выступал отец актрисы Михаил Боярский.

Известно, что актеры вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».

Ранее Данила Козловский впервые после «отмены» вышел с Боярской на театральную сцену. 