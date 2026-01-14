Данила Козловский в личном блоге поделился архивными кадрами, которые в 2007 году сделал фотограф Валерий Плотников. На черно-белых снимках актер был запечатлен с волосами до плеч.
На одном из кадров Козловский предстал с обнаженным торсом. Он стоял рядом с Елизаветой Боярской. На другом фото актер выглядывал из-под юбки коллеги.
Боярская была запечатлена в белоснежном платье с корсетом, объемными рукавами, высоким воротником и пышной юбкой с кринолином.
«Фото фантастического Валерия Плотникова, недавно от нас ушедшего...» – подписал снимки Козловский.
Как сообщает издание Woman.ru, кадры были сделаны в 2007 году для журнала Madame Figaro, а в 2016-м снимки были показаны на ретроспективной выставке в Санкт-Петербурге.
«Потрясающие фото, вы великолепны. Вам идет такая длина волос», «Шедеврально», «С Боярской идеальные», «Бомбические фотографии», «Какие вы здесь красивые», «Ой, какой вы были, фантастика», – писали поклонники.
Напомним, у Елизаветы Боярской и Данилы Козловского был непродолжительный роман, против которого выступал отец актрисы Михаил Боярский.
Известно, что актеры вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».
Ранее Данила Козловский впервые после «отмены» вышел с Боярской на театральную сцену.