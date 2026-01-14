Анна Старшенбаум показала подросшего сына

Звезда фильма «Эскортница» Анна Старшенбаум показала поклонникам своего подросшего сына. Актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото Эрика, которому в феврале исполнится два года. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Со старым Новым годом вас, мои невероятные люди. Пусть в вашей душе распустятся такие же прекрасные цветы. Я люблю вас», — написала артистка.
Знаменитость поблагодарила подписчиков за поддержку. Старшенбаум недавно публично заявила о разводе с бизнесменом Даниилом Наумовым, который является отцом мальчика. Актриса призналась, что пыталась сохранить отношения, чтобы ребенок рос в полной семье, но не смогла. Артистка проживает тяжелый период, но не лишает сына общения с отцом.