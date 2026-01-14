Анна Старшенбаум показала подросшего сына

Знаменитость поблагодарила подписчиков за поддержку. Старшенбаум недавно публично заявила о разводе с бизнесменом Даниилом Наумовым, который является отцом мальчика. Актриса призналась, что пыталась сохранить отношения, чтобы ребенок рос в полной семье, но не смогла. Артистка проживает тяжелый период, но не лишает сына общения с отцом.