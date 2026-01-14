Звезда «Вампиров средней полосы» показал своих четверых сыновей

«Только однажды бывал в Египте, и это был не банальный баклажанный отдых. Из Каира через Черную пустыню мы ездили в Белую пустыню (Сахара) и там при около нулевой температуре ночевали в палатке среди белого песка, лежа на слюде, похожей на ледяные глыбы. В этот раз отдых баклажанов, и, надо сказать, Египет меня порадовал. И детям тут было сытно, красиво и весело. Чем охотно и делюсь с вами», — отметил артист.