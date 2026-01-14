Звезда «Вампиров средней полосы» показал своих четверых сыновей

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко показал своих четверых сыновей. Актер рассказал подписчикам, что провел новогодние праздники с семьей в Египте. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с отдыха. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Только однажды бывал в Египте, и это был не банальный баклажанный отдых. Из Каира через Черную пустыню мы ездили в Белую пустыню (Сахара) и там при около нулевой температуре ночевали в палатке среди белого песка, лежа на слюде, похожей на ледяные глыбы. В этот раз отдых баклажанов, и, надо сказать, Египет меня порадовал. И детям тут было сытно, красиво и весело. Чем охотно и делюсь с вами», — отметил артист.
Первенцу актера Тихону 13 лет. Он родился в его втором браке с моделью Евгенией Храповицкой. Третьей женой Ткаченко стала его коллега Екатерина Стеблина. В ноябре 2016 года у пары родился мальчик, которого они назвали Степаном. В январе 2024 года в семье произошло пополнение — у супругов появился сын Теон. А в конце мая 2025 года стало известно о третьей беременности Стеблиной, и в августе она родила Леона.
Ранее Артем Ткаченко признался, что за детьми следит его жена.