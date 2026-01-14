Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Физрука» призналась, что улетела с дочерью из России

Актриса Анастасия Панина сообщила, что улетела на отдых в Египет
Звезда «Физрука» призналась, что улетела с дочерью от коллеги по сериалу из России
Звезда «Физрука» призналась, что улетела с дочерью от коллеги по сериалу из РоссииИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина улетела с дочерью из России. Актриса призналась в этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала, что выбрала для отдыха пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе.

Артистка воспитывает 15-летнюю Александру от коллеги по сериалу Владимира Жеребцова. Панина исполнила в «Физруке» роль учительницы Татьяны Чернышовой, а ее супруг сыграл бывшего молодого человека героини.

В последнее время актриса перестала публиковать посты с отцом дочери и выходить с ним в свет. Знаменитость также проводит отпуска без Жеребцова. Поклонники заподозрили, что в семье произошел разлад. В соцсетях артистке задают вопросы о личной жизни, но пока она отказывается от комментариев. Однако Панина показывала кадры со спектаклей, в которых играет вместе с мужем. Артисты также вместе ездят на гастроли.

Ранее Анастасия Панина показала фигуру в бикини, впечатлив поклонников.