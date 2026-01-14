Звезда «Физрука» призналась, что улетела с дочерью из России

В последнее время актриса перестала публиковать посты с отцом дочери и выходить с ним в свет. Знаменитость также проводит отпуска без Жеребцова. Поклонники заподозрили, что в семье произошел разлад. В соцсетях артистке задают вопросы о личной жизни, но пока она отказывается от комментариев. Однако Панина показывала кадры со спектаклей, в которых играет вместе с мужем. Артисты также вместе ездят на гастроли.