Звезда «Физрука» призналась, что улетела с дочерью из России

Звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина улетела с дочерью из России. Актриса призналась в этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала, что выбрала для отдыха пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе.
Артистка воспитывает 15-летнюю Александру от коллеги по сериалу Владимира Жеребцова. Панина исполнила в «Физруке» роль учительницы Татьяны Чернышовой, а ее супруг сыграл бывшего молодого человека героини.
В последнее время актриса перестала публиковать посты с отцом дочери и выходить с ним в свет. Знаменитость также проводит отпуска без Жеребцова. Поклонники заподозрили, что в семье произошел разлад. В соцсетях артистке задают вопросы о личной жизни, но пока она отказывается от комментариев. Однако Панина показывала кадры со спектаклей, в которых играет вместе с мужем. Артисты также вместе ездят на гастроли.
Ранее Анастасия Панина показала фигуру в бикини, впечатлив поклонников.