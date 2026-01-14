Дочь Анастасии Заворотнюк отпраздновала 30-летие в Москве

Ричмонд
Анна Заворотнюк рассказала, что отпраздновала день рождения в Москве
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк отпраздновала 30-летие в Москве. Модель Анна Заворотнюк недавно прилетела в Россию из ОАЭ вместе с мужем и сыном. Она показала в соцсетях, как начался ее день.

«Какое прекрасное утро. Спускаюсь я, значит, с утра, а здесь такая меня ждет такая красота. У меня лучшая семья. Я не могу, это так мило, так приятно», — поделилась блогер.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» уже три года живет с мужем и сыном в Дубае. Модель состоит в браке с предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения. Она скрывала этого от публики.

Ранее Анна Заворотнюк показала фигуру в облегающем платье через 8 месяцев после родов.