Фетисов: кино о спорте выглядит плохим, если не знают, как его снимать

«Значит, надо научиться снимать, давать это людям, которые знают, как это делать, возможность этим заниматься. Это целая индустрия, там должны быть и эффекты, и правдивость сценария и всего, что связано с этим вещами. Ты же идешь на хоккей и видишь одну картинку, а в кино показывают актера, который не умеет ни кататься, ни остального. То же самое и в любом виде спорта», — добавил он.