Фетисов: кино о спорте выглядит плохим, если не знают, как его снимать

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, почти треть россиян отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, примерно 20% также не нравится затянутость и плохая игра актеров
Вячеслав Фетисов
Вячеслав ФетисовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кино на спортивный сюжет будет выглядеть некачественным, если в съемках фильма участвуют те, кто не понимают, как это делать, а при качественной работе такая продукция востребована. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Не так просто снимать кино, например, про хоккей. Это серьезная работа, которая требует и профессионализма, и знания ситуации внутри, — сказал Фетисов. — Я согласен с тем, что если ты плохо передаешь сам спорт, не понимаешь, как это сделать, то, конечно, такое кино плохо будет выглядеть. Когда ты делаешь его профессионально и качественно, то это очень востребовано».

Кадр из сериала «Молодежка»
Кадр из сериала «Молодежка»

«Значит, надо научиться снимать, давать это людям, которые знают, как это делать, возможность этим заниматься. Это целая индустрия, там должны быть и эффекты, и правдивость сценария и всего, что связано с этим вещами. Ты же идешь на хоккей и видишь одну картинку, а в кино показывают актера, который не умеет ни кататься, ни остального. То же самое и в любом виде спорта», — добавил он.

82% россиян считают, что снимать спортивное кино скорее нужно, потому что такие фильмы объединяют зрителей вокруг известных событий и достижений.

«Без героев, конкретных успехов сложно ориентировать детей в их жизни на то, чтобы стать лучшими. Спортивное кино во всем мире всегда интересно, оно обсуждается в любой семье и компании. Поэтому странно все это слышать. Я сам спортсмен, тренер, всю жизнь на виду у людей, и я ни разу не слышал, что спортивное кино не надо снимать», — отметил Фетисов.