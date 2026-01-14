«Люблю экшен»: Ника Здорик вспомнила, как ее топили на съемках фильма

Ника Здорик посетила премьеру фильма «Завербованный», в котором она сыграла одну из главных ролей. В беседе с Кино Mail 24-летняя актриса объяснила, почему согласилась сняться в боевике.
«Меня на самом деле привлекла сцена, которая стала кульминацией моей роли в этом проекте, — это когда меня топят. Я люблю экшен. И мне хотелось попробовать сняться в таком жанре. Это было одно из главных моих решений», — рассказала Здорик.
Она также отметила, что у нее не было особой подготовки к съемкам в боевике. У актрисы была только одна сложная сцена, где ее героиню топили в реке. Она призналась, что сразу же согласилась в ней сняться, так как любит сложности.
«Меня привязали к стулу цепями — руки, ноги. Я ничего не могла сделать. И начали меня топить. Я говорила: “Боже мой, что же мне делать?” Подошел продюсер и говорит: “Ника, нам очень неудобно. Мы понимаем, что, если позвоним агенту, она нас пошлет. Но мы бы хотели тебя попробовать утопить”. Я такая: “Да, давайте! Это мы любим! Экшен мы любим!” У меня небольшая роль здесь на самом деле. Я вообще люблю сложности, мне нравится себя преодолевать», — заключила Здорик.
«Завербованный» — это шпионский боевик о спецагенте, который оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. По сюжету, команда лучших российских спецагентов во главе с Андреем Романовым (Александр Метелкин) завербована сотрудником ГРУ Максимом Колосовым (Иван Охлобыстин) для особо опасной секретной миссии.
Они должны пробраться в засекреченную лабораторию у границы вражеской страны, которая занимается разработкой биологического оружия. Но Романов преследует и личную цель — отомстить убийце своего отца. Враг героя как раз руководит командой противников.
В какой-то момент выясняется, что среди отряда есть «крот». Под подозрением оказывается Андрей, и Колосову нужно принять ответственное и самое сложное решение в его жизни — довериться этим сведениям или дать Романову шанс в память о дружбе с его отцом. На кону — миллионы жизней.
В широкий прокат фильм «Завербованный» выходит 15 января.