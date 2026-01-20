«Одна из многих» (Pluribus) — это грандиозный проект Винса Гиллигана, известного по проектам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Сериал представляет собой мрачную научно-фантастическую притчу о человечестве, объединенном инопланетным вирусом в единый разум. Главная героиня, писательница Кэрол Стурка, оказывается одной из немногих, кто сохранил индивидуальность, и вынуждена бороться за право быть собой в мире насильственного счастья. Чтобы создать этот сложный, многослойный мир, съемочная группа отправилась в масштабное путешествие по нескольким континентам. В статье рассказываем, где снимали сериал «Одна из многих».
В каких локациях снимали сериал «Одна из многих»
Каждая локация была тщательно подобрана Гиллиганом и его командой, чтобы визуально подчеркнуть контраст между уютным, но тотально контролируемым миром «Соединения» и дикой, непокоренной природой, где еще осталась свобода.
Нью-Мексико: возвращение в Альбукерке
Для Винса Гиллигана Альбукерке стал вторым домом после съемок «Во все тяжкие». Однако на этот раз команда не стала беспокоить жителей реальных районов и возвела на северо-западной окраине города целый фальшивый квартал из семи домов. Эта огромная декорация, построенная с учетом живописных видов на горы Сандия, стала домом для главной героини. Помимо этого, в кадре можно увидеть множество узнаваемых зданий Альбукерке: от аэропорта и книжного магазина Barnes & Noble до кампуса Центрального колледжа, сыгравшего роль секретной лаборатории.
Испания: средиземноморский дуализм
Испанская натурная часть съемок отвечала за европейский сегмент сюжета. Экстерьеры аэропорта, куда прилетает Кэрол, снимали в Бильбао, а интерьеры — во Дворце конгрессов Овьедо. Ключевая встреча иммунных героев происходит в уединенном бутик-отеле Iturregi в живописной приморской Гетарии, подчеркивая элитарность и изолированность этого маленького сообщества.
Канарские острова: декорация для всего мира
Острова Гран-Канария и Ла-Пальма стали главной обманкой сериала. Их уникальные ландшафты с помощью компьютерной графики превратились в Марокко, Колумбию и Панаму. Так, вид на «Танжер» снимали в городе Лас-Пальмас, а лавровый лес Лос-Тилос на острове Ла-Пальма выступил в роли непроходимых южноамериканских джунглей. Это позволило создать глобальный масштаб истории, не покидая территорию одного архипелага.
Невада и Монтана: штаты контрастов
Для показа роскошной жизни мистера Диабате, одного из героев с иммунитетом к всеобщему счастью, съемочная группа отправилась в Лас-Вегас. Сцены снимали в легендарном номере-люкс отеля Westgate, где когда-то жил Элвис Пресли, подчеркивая гедонизм и оторванность персонажа от проблем остального мира. А суровые, величественные пейзажи горнолыжного курорта One & Only Moonlight Basin в Монтане стали фоном для эпического финала первого сезона.
Космический старт: радиотелескоп VLA
Самый знаковый научный объект, открывающий сериал, — это реальный радиотелескоп Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико. Эти гигантские антенны в пустыне по сюжету принимают инопланетный сигнал с вирусом. Эта локация сразу задает тон — стык высоких технологий, космической тайны и безлюдных, первозданных просторов.
Кто снимался в сериале «Одна из многих»
Винс Гиллиган, мастер создания идеальных актерских ансамблей, для своего нового проекта собрал уникальную команду. Здесь сошлись проверенные временем соратники по предыдущим проектам, талантливые артисты с богатейшим послужным списком и яркие звезды международного кино, что идеально соответствует глобальному размаху истории.
Рэй Сихорн — Кэрол Стурка. Звезда «Лучше звоните Солу» вернулась в команду Гиллигана, чтобы исполнить роль, написанную специально для нее. Ее героиня — писательница, волею судьбы ставшая центром сопротивления новому миропорядку.
Каролина Выдра, известная по «Твин Пиксу» и «Настоящей крови», играет жизнерадостную Зосю, чье позитивное мировосприятие создает резкий и важный контраст с мизантропией Кэрол.
Самба Шутте — актер, прославившийся ролью в сериале «Наш флаг означает Смерть», воплотил образ одного из иммунноносителей — эксцентричного и богатого мистера Диабате, живущего в свое удовольствие в отрыве от остального мира.
Карлос Мануэль Весга — звезда сериала «Пабло Эскобар, хозяин зла» исполнил роль Манусоса, одного из тех, кто выступает резко против всеобщего счастья. С ним Кэрол в конце первого сезона объединяется для борьбы, узнав, что специально для нее готовят особый вид вируса, чтобы присоединить писательницу к единому разуму.
Также в картине появились Мириам Шор, Меник Гунератне, Даринка Аронс, Соледад Кампос и другие актеры.
Интересные факты о съемках сериала «Одна из многих»
Производство сериала было сопряжено с множеством любопытных деталей и рекордов, которые остались за кадром.
Построенный в Альбукерке фальшивый жилой квартал из семи домов режиссер назвал крупнейшей декорацией в своей карьере. Она была полностью автономной, со своими коммуникациями, что позволяло снимать там длительные сцены без помех.
Исполнительница главной роли Рэй Сихорн получила за нее премию «Золотой Глобус» в январе 2026 года.
Использование радиотелескопа VLA — не только сюжетный ход, но и сознательная дань уважения научно-фантастической классике. Например, в фильме Роберта Земекиса «Контакт» (1997) VLA тоже играл ключевую роль.