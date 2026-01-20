«Одна из многих» (Pluribus) — это грандиозный проект Винса Гиллигана, известного по проектам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Сериал представляет собой мрачную научно-фантастическую притчу о человечестве, объединенном инопланетным вирусом в единый разум. Главная героиня, писательница Кэрол Стурка, оказывается одной из немногих, кто сохранил индивидуальность, и вынуждена бороться за право быть собой в мире насильственного счастья. Чтобы создать этот сложный, многослойный мир, съемочная группа отправилась в масштабное путешествие по нескольким континентам. В статье рассказываем, где снимали сериал «Одна из многих».