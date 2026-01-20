Ричмонд
Где снимали сериал «Одна из многих»: возвращение Гиллигана в Альбукерке

Заглянем за кулисы главного телевизионного хита 2025 года и расскажем, где снимали сериал «Одна из многих»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

«Одна из многих» (Pluribus) — это грандиозный проект Винса Гиллигана, известного по проектам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Сериал представляет собой мрачную научно-фантастическую притчу о человечестве, объединенном инопланетным вирусом в единый разум. Главная героиня, писательница Кэрол Стурка, оказывается одной из немногих, кто сохранил индивидуальность, и вынуждена бороться за право быть собой в мире насильственного счастья. Чтобы создать этот сложный, многослойный мир, съемочная группа отправилась в масштабное путешествие по нескольким континентам. В статье рассказываем, где снимали сериал «Одна из многих». 

В каких локациях снимали сериал «Одна из многих»

Каждая локация была тщательно подобрана Гиллиганом и его командой, чтобы визуально подчеркнуть контраст между уютным, но тотально контролируемым миром «Соединения» и дикой, непокоренной природой, где еще осталась свобода.

Нью-Мексико: возвращение в Альбукерке

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Для Винса Гиллигана Альбукерке стал вторым домом после съемок «Во все тяжкие». Однако на этот раз команда не стала беспокоить жителей реальных районов и возвела на северо-западной окраине города целый фальшивый квартал из семи домов. Эта огромная декорация, построенная с учетом живописных видов на горы Сандия, стала домом для главной героини. Помимо этого, в кадре можно увидеть множество узнаваемых зданий Альбукерке: от аэропорта и книжного магазина Barnes & Noble до кампуса Центрального колледжа, сыгравшего роль секретной лаборатории. 

Испания: средиземноморский дуализм

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Испанская натурная часть съемок отвечала за европейский сегмент сюжета. Экстерьеры аэропорта, куда прилетает Кэрол, снимали в Бильбао, а интерьеры — во Дворце конгрессов Овьедо. Ключевая встреча иммунных героев происходит в уединенном бутик-отеле Iturregi в живописной приморской Гетарии, подчеркивая элитарность и изолированность этого маленького сообщества.

Канарские острова: декорация для всего мира

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Острова Гран-Канария и Ла-Пальма стали главной обманкой сериала. Их уникальные ландшафты с помощью компьютерной графики превратились в Марокко, Колумбию и Панаму. Так, вид на «Танжер» снимали в городе Лас-Пальмас, а лавровый лес Лос-Тилос на острове Ла-Пальма выступил в роли непроходимых южноамериканских джунглей. Это позволило создать глобальный масштаб истории, не покидая территорию одного архипелага.

Невада и Монтана: штаты контрастов

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Для показа роскошной жизни мистера Диабате, одного из героев с иммунитетом к всеобщему счастью, съемочная группа отправилась в Лас-Вегас. Сцены снимали в легендарном номере-люкс отеля Westgate, где когда-то жил Элвис Пресли, подчеркивая гедонизм и оторванность персонажа от проблем остального мира. А суровые, величественные пейзажи горнолыжного курорта One & Only Moonlight Basin в Монтане стали фоном для эпического финала первого сезона.

Космический старт: радиотелескоп VLA

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Самый знаковый научный объект, открывающий сериал, — это реальный радиотелескоп Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико. Эти гигантские антенны в пустыне по сюжету принимают инопланетный сигнал с вирусом. Эта локация сразу задает тон — стык высоких технологий, космической тайны и безлюдных, первозданных просторов.

Кто снимался в сериале «Одна из многих»

Рэй Сихорн и Каролина Выдра в сериале Одна из многих
Рэй Сихорн и Каролина Выдра в сериале «Одна из многих»

Винс Гиллиган, мастер создания идеальных актерских ансамблей, для своего нового проекта собрал уникальную команду. Здесь сошлись проверенные временем соратники по предыдущим проектам, талантливые артисты с богатейшим послужным списком и яркие звезды международного кино, что идеально соответствует глобальному размаху истории.

  • Рэй Сихорн — Кэрол Стурка. Звезда «Лучше звоните Солу» вернулась в команду Гиллигана, чтобы исполнить роль, написанную специально для нее. Ее героиня — писательница, волею судьбы ставшая центром сопротивления новому миропорядку.

  • Каролина Выдра, известная по «Твин Пиксу» и «Настоящей крови», играет жизнерадостную Зосю, чье позитивное мировосприятие создает резкий и важный контраст с мизантропией Кэрол.

  • Самба Шутте — актер, прославившийся ролью в сериале «Наш флаг означает Смерть», воплотил образ одного из иммунноносителей — эксцентричного и богатого мистера Диабате, живущего в свое удовольствие в отрыве от остального мира.

  • Карлос Мануэль Весга — звезда сериала «Пабло Эскобар, хозяин зла» исполнил роль Манусоса, одного из тех, кто выступает резко против всеобщего счастья. С ним Кэрол в конце первого сезона объединяется для борьбы, узнав, что специально для нее готовят особый вид вируса, чтобы присоединить писательницу к единому разуму. 

Также в картине появились Мириам Шор, Меник Гунератне, Даринка Аронс, Соледад Кампос и другие актеры. 

Интересные факты о съемках сериала «Одна из многих»

Кадр из сериала Одна из многих
Кадр из сериала «Одна из многих»

Производство сериала было сопряжено с множеством любопытных деталей и рекордов, которые остались за кадром.

  • Построенный в Альбукерке фальшивый жилой квартал из семи домов режиссер назвал крупнейшей декорацией в своей карьере. Она была полностью автономной, со своими коммуникациями, что позволяло снимать там длительные сцены без помех.

  • Исполнительница главной роли Рэй Сихорн получила за нее премию «Золотой Глобус» в январе 2026 года.  

  • Использование радиотелескопа VLA — не только сюжетный ход, но и сознательная дань уважения научно-фантастической классике. Например, в фильме Роберта Земекиса «Контакт» (1997) VLA тоже играл ключевую роль.