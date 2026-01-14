Ричмонд
Любимова назвала Золотовицкого редким человеком профессиональной честности

Министр культуры подчеркнула, что имя заслуженного артиста РФ было неразрывно связано с Московским Художественным театром и Школой-студией МХАТ, где он беззаветно служил искусству и людям
Игорь Золотовицкий
Игорь ЗолотовицкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий был редким человеком, обладающим профессиональной честностью и внутренней силой. Такими словами в память об артисте поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Выдающийся актер, педагог и руководитель. Человек редкой профессиональной честности и внутренней силы. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для театрального образования, для всех, кто знал и ценил Игоря Яковлевича как мудрого наставника и надежного коллегу», — написала она в своем канале в Мax.

Любимова подчеркнула, что имя Золотовицкого было неразрывно связано с Московским Художественным театром и Школой-студией МХАТ, где он беззаветно служил искусству и людям — на сцене, в аудитории, в работе с молодыми артистами.

«Игорь Яковлевич передавал не только знания, но и культуру отношения к театру, к слову, к ответственности художника перед зрителем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича. Светлая память», — резюмировала министр.

Золотовицкий умер утром 14 января на 65-м году жизни.