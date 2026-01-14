Ричмонд
Милош Бикович отметил 38-летие на горнолыжном курорте

Актер поблагодарил поклонников за то, что они вместе с ним все эти годы
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Милош Бикович накануне отметил день рождения — 13 января ему исполнилось 38 лет. Актер встретил личный праздник на горнолыжном курорте.

В личном блоге звезда фильма «Красный шелк» опубликовал фото, на котором был запечатлен в горнолыжном костюме. Бикович позировал на фоне заснеженных гор.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

«Сегодня я хочу поделиться с вами двумя фактами. Первый — это я на фотографии. Второй — мне сегодня исполнилось 24. А вы сами выбирайте, в какой из них будете верить. Всех люблю и спасибо, что мы вместе все эти годы», — написал Бикович.

Поклонники и коллеги в комментариях под публикацией оставили свои поздравления для актера.

«С днем рождения! Новых ролей и семейного счастья!» — написала Катерина Шпица.

«Верим всем фактам! С днем рождения, Милош», «С днем рождения, мой любимый актер», «С днем рождения! Самое главное — крепкого здоровья, удачи, сил и терпения!», «С твоим днем, легенда! Всего тебе самого чудесного», «Милош, вы чудесный, прекрасный как актер, как человек, как мужчина. Поздравляю вас с Днем рождения! Будьте тем, кто вы есть», — писали поклонники.

Напомним, Милош Бикович — сербско-российский актер. Зрители знают его по таким проектам, как «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Отель Элеон», «Холоп», «Лед», «Магомаев», «Вызов», «Алиса в Стране Чудес» и другим.

Ранее Милош Бикович подвел итоги года и показал фото с сыном. Актер рассказал, как прошел его 2025 год. 