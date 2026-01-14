Ричмонд
45-летняя Жизель Бундхен показала фото с подросшим сыном от тренера по джиу-джитсу

Супермодель выложила фото с подросшим сыном от Хоакима Валенте

Супермодель Жизель Бундхен показала своего подросшего сына, которого родила от тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Жизель Бундхен с дочерью и сыном / фото: соцсети
Жизель Бундхен с дочерью и сыном / фото: соцсети

45-летняя знаменитость была запечатлена с сыном на руках. Рядом с манекенщицей сидела ее 12-летняя дочь Вивиан. Манекенщица была одета в черную майку и короткие джинсовые шорты. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и без косметики. Малыш сидел в полосатом костюме, а Вивиан — в облегающем топе и шортах. Супермодель также показала фото с другими членами семьи.

20 декабря издание Page Six сообщило, что звезда тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Церемония прошла в доме модели в штате Флорида в присутствии небольшого числа родственников и близких. После торжества супермодель улетела в Бразилию. Фотографии со свадьбы пара не публиковала.

Ранее жена Джастина Бибера повторила образ Жизель Бундхен в нижнем белье.