Дженнифер Лоуренс впервые за долгое время высказалась о своем муже

Знаменитость назвала супруга своей опорой и заявила, что он все держит под контролем. Актриса рассказала, что у нее есть свои «маленькие обязанности», которые ей нужно выполнять. Знаменитость также сообщила, что их дети соблюдают строгий распорядок дня — например, они всегда садятся завтракать в 7:30.