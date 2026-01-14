Дженнифер Лоуренс впервые за долгое время высказалась о своем муже

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс на подкасте SmartLess впервые за долгое время рассказала о браке с арт-дилером Куком Марони.
«Я вышла замуж за человека, который является моей полной противоположностью. Да. Он такой организованный», — призналась актриса.
Знаменитость назвала супруга своей опорой и заявила, что он все держит под контролем. Актриса рассказала, что у нее есть свои «маленькие обязанности», которые ей нужно выполнять. Знаменитость также сообщила, что их дети соблюдают строгий распорядок дня — например, они всегда садятся завтракать в 7:30.
«Он (Кук Марони. — прим.ред.) хорошо справляется с соблюдением семейного расписания. Но мы поняли, что для сохранения брака мне нужно запасных 15 минут для маневра. У меня СДВГ, и я думаю, мне следует обратиться к эрготерапевту», — поделилась звезда.
Актриса с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Гладстон и искусствоведом Куком Марони. В 2022 году у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Си Марони. В марте 2025 у звезд появился сын, которому, по слухам, дали имя Луи.
