Постановка молодого режиссера Сергея Малкина — это честный и личный разговор о взрослении, ответственности и негромком героизме обычных людей. Картина, основанная на реальной истории, исследует, как жизнь трех беззаботных музыкантов-миллениалов переворачивается с ног на голову, когда им приходится взять под опеку пожилого родственника с ментальными особенностями. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Здесь был Юра» и другие подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Здесь был Юра»
Официальная дата выхода фильма «Здесь был Юра» в широкий прокат назначена на 5 февраля 2026 года. Точка отсчета успеха картины — 9 октября 2025 года, когда она получила главный приз фестиваля «Маяк», доказав свою художественную ценность и мощный зрительский отклик. Теперь у всей страны появится возможность увидеть этот особенный дебют, который балансирует на тонкой грани между комедией и драмой, не впадая ни в спекуляцию, ни в излишний сентиментализм.
Где и как проходили съемки фильма «Здесь был Юра»
Съемки фильма проходили в Москве, с особым вниманием к аутентичной атмосфере городских пространств, где и обитают герои. Ключевые локации — обшарпанная коммунальная квартира, крыши домов, где главные герои репетируют и снимают клипы, и характерные для столицы локации вроде популярного у творческой молодежи бара «Склад № 3» на Малой Семеновской. Съемочная группа во главе с дебютантом в полном метре Сергеем Малкиным стремилась к максимальной жизненной достоверности, а многие диалоги рождались прямо на площадке в духе мамблкора, что придало картине ощущение импровизации и подлинности.
Кто снимается в фильме «Здесь был Юра»
В основе фильма — актерский ансамбль, где нет второстепенных ролей, а есть живая, дышащая компания.
Денис Парамонов и Кузьма Котрелев в ролях Олега и Сереги. Их дуэт, полный дружеского подкалывания и молчаливого взаимопонимания, стал сердцем картины. Их герои — типичные кидалты, мечтающие о рок-славе, но вынужденные столкнуться с суровой реальностью.
Константин Хабенский в совершенно новой, этапной для себя роли дяди Юры. Под слоем грима актера почти не узнать: он создал глубокий и трогательный образ мужчины с особенностями, не произнеся за весь фильм ни слова, общаясь лишь взглядом и мимикой.
Вокруг основных героев выстроен круг ярких персонажей: Александр Поршин в роли барабанщика Чебы, Василий Михайлов в роли брюзжащего соседа по коммуналке Андрея, а также звездные актеры в эпизодических, но важных ролях родителей главных героев.
О чем будет фильм «Здесь был Юра»
Фильм рассказывает историю тридцатилетних друзей Олега и Сереги, живущих в московской коммуналке и мечтающих о прорыве со своей панк-группой. Их рутинное существование из репетиций и подработок резко меняется, когда отца Олега сажают в изолятор, и на попечение героев попадает его брат — молчаливый пятидесятичетырехлетний Юра с ментальными особенностями. Перед непутевыми музыкантами встает незнакомая задача: накормить, обезопасить, понять того, кто общается с миром лишь кивками. Это становится для них испытанием на человечность, которое заставит пересмотреть свои ценности, отношения друг с другом и, в конечном счете, повзрослеть.
Интересные факты о фильме «Здесь был Юра»
За кадром фильма скрывается не менее увлекательная история его создания:
Картина была удостоена Гран-при фестиваля современного российского кино «Маяк» в 2025 году, где также сорвала самые долгие овации публики, мгновенно обозначив себя как одно из главных кинематографических событий года.
Роль Юры стала для Константина Хабенского одной из самых сложных и необычных в карьере. Используя только невербальную игру, актер создал пронзительный образ.
Музыкальная ткань фильма — отдельный персонаж. Звучит не только вымышленная группа героев, но и настоящие треки от брянской группы Kick Chill, Михаила Круга и тверских рокеров «Пионерлагерь Пыльная Радуга», что точно отражает музыкальные вкусы поколения героев.
Картина — результат работы молодой, но перспективной команды. Продюсерами выступили Иван Яковенко и Сергей Бредюк, а сценарий написала Юлиана Кошкина.