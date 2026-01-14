Фильм рассказывает историю тридцатилетних друзей Олега и Сереги, живущих в московской коммуналке и мечтающих о прорыве со своей панк-группой. Их рутинное существование из репетиций и подработок резко меняется, когда отца Олега сажают в изолятор, и на попечение героев попадает его брат — молчаливый пятидесятичетырехлетний Юра с ментальными особенностями. Перед непутевыми музыкантами встает незнакомая задача: накормить, обезопасить, понять того, кто общается с миром лишь кивками. Это становится для них испытанием на человечность, которое заставит пересмотреть свои ценности, отношения друг с другом и, в конечном счете, повзрослеть.