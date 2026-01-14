Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной на катке в Нью-Йорке

Голливудского актера Киану Ривза засняли за поцелуем с возлюбленной, художницей Александрой Грант. Кадры опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
61-летний артист пригласил на свидание 52-летнюю возлюбленную после спектакля «В ожидании Годо», в котором играет одну из ролей. По словам Александры Грант, актер арендовал каток у главной елки Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра, чтобы они смогли провести время вдвоем. Художница показала фото, где они с артистом целовались.
«Да радости, да выходу из зоны комфорта, даже когда ты устал, да чему-то новому, да тому, чтобы делать все по-своему, и да открытости к сюрпризам! Целую», — написала под фото Грант.
