Деми Мур объяснила, почему не планирует отрезать длинные волосы

Знаменитость также рассказала, что с возрастом стала более внимательно относиться к уходу за волосами. По ее словам, она стремится, чтобы ее пряди были сильными и блестящими без чрезмерного воздействия средств. Актриса подчеркнула, что ей важно здоровье волос, а не их длина.