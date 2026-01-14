Деми Мур объяснила, почему не планирует отрезать длинные волосы

Голливудская актриса Деми Мур в интервью изданию People объяснила, почему не собирается укорачивать волосы.
«Это больше всего подходит мне. Возможность менять свой образ с помощью париков и накладных прядей удовлетворяет мою потребность в переменах, но в конце концов мне нравится распускать волосы и видеть, как они ниспадают ниже пояса. Это как возвращение домой», — заявила актриса.
Знаменитость также рассказала, что с возрастом стала более внимательно относиться к уходу за волосами. По ее словам, она стремится, чтобы ее пряди были сильными и блестящими без чрезмерного воздействия средств. Актриса подчеркнула, что ей важно здоровье волос, а не их длина.
Ранее Деми Мур появилась на публике в полупрозрачном платье.