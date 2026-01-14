Основным местом действия и съемок стал Нью-Йорк — город, который был не просто фоном, а полноправным участником отношений Джона и Кэролин. Начиная с июня 2025 года, съемочную группу неоднократно замечали на знаковых локациях Манхэттена. Одна из ключевых сцен снималась у легендарного свадебного салона Kleinfeld на Западной 20-й улице, где герои, глядя на витрину с платьем, размышляют о будущем. Производство стремится к аутентичности, воссоздавая не только интерьеры, но и дух Нью-Йорка 1990-х годов, от модных вечеринок до приватных моментов в уютных квартирах.