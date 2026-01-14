В феврале 2026 года медиамагнат Райан Мерфи расширит свою знаменитую франшизу, запустив долгожданный проект «Американская история любви». Этот сериал обещает стать самым пронзительным в антологии, исследуя тонкую грань между всепоглощающим чувством и разрушительным давлением славы. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и чего от него ждать.
Когда выйдет фильм 1-й сезон сериала «Американская история любви»
Премьера первого сезона сериала «Американская история любви» состоится 14 февраля 2026 года — в День всех влюбленных. Такой выбор даты идеально соответствует романтической и в то же время горькой сути проекта. Сериал будет выпущен на телеканале FX с одновременным размещением на стриминговом сервисе Hulu.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Американская история любви»
Основным местом действия и съемок стал Нью-Йорк — город, который был не просто фоном, а полноправным участником отношений Джона и Кэролин. Начиная с июня 2025 года, съемочную группу неоднократно замечали на знаковых локациях Манхэттена. Одна из ключевых сцен снималась у легендарного свадебного салона Kleinfeld на Западной 20-й улице, где герои, глядя на витрину с платьем, размышляют о будущем. Производство стремится к аутентичности, воссоздавая не только интерьеры, но и дух Нью-Йорка 1990-х годов, от модных вечеринок до приватных моментов в уютных квартирах.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Американская история любви»
Райан Мерфи собрал для воплощения этой истории блестящий актерский ансамбль, сочетающий звезд первой величины и талантливых новичков.
Полу Энтони Келли доверена сложнейшая роль Джона Ф. Кеннеди-младшего, иконы стиля и самого завидного холостяка Америки, пытавшегося выстроить свою жизнь вне тени великой фамилии.
Сара Пиджон сыграет Кэролин Бессетт-Кеннеди. Ей предстоит показать эволюцию героини от уверенной в себе успешной публицистки до жены, разрывающейся между любовью и удушающим вниманием прессы.
Наоми Уоттс воплотит на экране Жаклин Кеннеди, мать Джона, чье влияние и ожидания стали одним из испытаний для молодой пары.
Грэйс Гаммер исполнит роль сестры Джона, Кэролайн Кеннеди.
Алессандро Нивола появится в образе дизайнера Кельвина Кляйна, для которого Кэролин когда-то работала и чья эстетика стала частью ее публичного имиджа.
Также в сериале заняты Сидни Леммон (Лорен Бессетт, сестра Кэролин), Лейла Джордж (Келли Кляйн), Ной Фернли (Майкл Бергин) и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Американская история любви»
Действие начинается в 1992 году со случайной встречи наследника политической династии и восходящей звезды мира моды и публицистики. Сериал детально покажет, как искреннее чувство сталкивается с чудовищным давлением: атаками папарацци, жесткими ожиданиями семьи Кеннеди, вмешательством таблоидов и внутренними демонами самих героев. Зрителей ждут ключевые вехи: тайные свидания, решение о свадьбе, скрытая от прессы церемония, медовый месяц и нарастающее напряжение в браке. Финальные эпизоды неминуемо будут вести к трагической развязке — авиакатастрофе в 1999 года, однако создатели обещают сделать акцент не на самой гибели, а на яркой, но короткой жизни этой уникальной пары.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Американская история любви»
Производство сериала уже успело обрасти интригующими деталями и стало поводом для публичных дискуссий.
Племянник Джона Кеннеди-младшего, Джек Шлоссберг, публично раскритиковал проект, заявив, что семья не привлекалась к консультациям, и обвинил создателей в попытке наживы. В ответ Райан Мерфи пообещал сделать пожертвование в Библиотеку имени Джона Ф. Кеннеди.
После публикации первых кадров из сериала в сети разгорелись споры о точности воссоздания образов. Бывший колорист Кэролин Бессетт отметил, что грим Сары Пиджон выглядит выцветшим. Однако создатели подчеркивают, что их цель — не документальная реконструкция, а художественное высказывание.
Для сцены у витрины Kleinfeld стилисты сознательно выбрали наряд, отсылающий к реальному свадебному платью Кэролин от Нарцисо Родригеса — минималистичному и элегантному, что стало манифестом ее стиля.
Это уже пятый проект в медиафраншизе Мерфи American Story после «Американской истории ужасов», спин-оффа «Американских историй ужасов», «Американской истории преступлений» и «Американской истории спорта». Это гарантирует фирменный визуальный стиль и остросоциальный подтекст.
Первую серию сезона снял Макс Уинклер, известный по работе над сериалами «Американские истории ужасов» и «Гротеск», что задает тон камерному и психологическому повествованию.