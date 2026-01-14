Ричмонд
Сын культового оскароносного актера обвинен в избиении таксиста в Голливуде

Актер Кифер Сазерленд задержан за нападение на таксиста в Голливуде
Кифер Сазерленд
Кифер СазерлендИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Кифер Сазерленд арестован за избиение водителя такси в Голливуде. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как сообщили в департаменте полиции Лос Анджелеса, 59 летний Сазерленд сел в автомобиль, применил физическое насилие к водителю и начал ему угрожать. В департаменте уточнили, что мужчина не пострадал. Инцидент произошел 12 января в 00:15 по тихоокеанскому времени.

На данный момент американский артист был освобожден после внесения залога в размере $50 тыс. Ему предстоит явиться в суд 2 февраля. СМИ обратились к представителям артиста с просьбой о комментарии, но не получили ответа.

Актер известен по ролям специального агента Джека Бауэра в сериале Fox «24 часа» и президента США в сериале «Последний кандидат». Он — сын актера Дональда Сазерленда, лауреата «Оскара».

Также известно, что Сазерленда неоднократно попадал под арест в прошлом: в 2007 году его приговорили к 48 дням тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде и нарушение условий испытательного срока, а в 2009-м арестовывали по обвинению в нападении.