Сарик Андреасян публично посмеялся над женой: «Похожа на Тимоти Шаламе»

Режиссер Сарик Андреасян посмеялся над своей женой Елизаветой Моряк, сравнив ее с Тимоти Шаламе. Своим мнением он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Шоумен опубликовал кадр с Шаламе, подписав его: «Почему он так похож на мою жену». Публикацию режиссер сопроводил смеющимся эмодзи.
Супруги познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.
Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».
